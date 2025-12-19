Alles zu oe24VIP
Falco-Musical erobert die Bühnen in Österreich.
© Dominik Gruss

Falco-Hits und Legende live: Jubiläumsshows

19.12.25, 11:35
Zum 40-jährigen Jubiläum von „Rock Me Amadeus“ kommt Falcos musikalisches Vermächtnis in einer aufwendigen Bühnenshow nach Linz zurück. 

OÖ/Salzburg. Zum Jubiläum „40 Jahre Rock Me Amadeus“ bringt die Erfolgsproduktion „FALCO MEETS AMADEUS“ den Mythos Falco in einer neuen, bildgewaltigen Bühnenshow zurück. Die Neufassung der Macher von „FALCO – Das Musical“ verbindet alle großen Falco-Hits live mit der bewegenden Geschichte des Künstlers. Erzählt wird von Höhen und Tiefen, Exzess und Genie, Ruhm und Einsamkeit. Premiere feiert die Show am 7. Jänner in Salzburg. Am 19. Februar 2026 gastiert die Produktion im Linzer Brucknerhaus und würdigt Falco als unsterbliche Pop-Ikone. 

oe24 verlost Tickets für die Österreich-Tour. Zum Gewinnen ein Mail mit der Lieblingsstadt an gewinnen@oe24.at schicken.

