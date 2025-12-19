Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
leoPOLDI-Weihnachtsaktion – kostenlos durch die Weihnachtszeit
© leoPOLDI

Komfort

leoPOLDI-Weihnachtsaktion – kostenlos durch die Weihnachtszeit

19.12.25, 11:47
Teilen

In der Weihnachtszeit stehen besonders viele Wege an. Besuche bei Familie und Freunden, ein geselliges Beisammensein am Christkindlmarkt oder noch letzte Einkäufe. 

Die leoPOLDI-Anrufsammeltaxis bringen Jung und Alt verlässlich ans Ziel. Damit in den Tagen vor Weihnachten keine zusätzlichen Kosten anfallen, können die Landsleute die leoPOLDI-Anrufsammeltaxis heuer von 22. bis einschließlich 24. Dezember gratis nutzen.  

leoPOLDI-Anrufsammeltaxis sind im westlichen Mostviertel, Maria Anzbach, Ebreichsdorf, Tulln (als „LISA Tulln“) und im Bezirk Korneuburg (als „Bezirk Korneuburg mobil“) als ideale Ergänzung zum klassischen Linienverkehr unterwegs. Die Buchung erfolgt über die poldi-App bzw. telefonisch unter 0800 22 23 22. Die Nutzung der Anrufsammeltaxis ist von Montag, 22 Dezember bis inklusive Mittwoch, 24. Dezember kostenlos für alle Fahrgäste – sie müssen bei der Buchung über die poldi-App einfach „Bezahlen beim Lenker“ angeben und werden kostenlos befördert.

„Wir möchten uns bei all unseren Partnern, insbesondere Verkehrsunternehmen und Gemeindevertretern, für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr bedanken und wünschen unseren Fahrgästen gute, sichere Fahrt und frohe Weihnachten“, so die NÖVOG-Geschäftsführer Michael Hasenöhrl und Wolfgang Schroll.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden