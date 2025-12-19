leoPOLDI-Weihnachtsaktion – kostenlos durch die Weihnachtszeit

In der Weihnachtszeit stehen besonders viele Wege an. Besuche bei Familie und Freunden, ein geselliges Beisammensein am Christkindlmarkt oder noch letzte Einkäufe.

Die leoPOLDI-Anrufsammeltaxis bringen Jung und Alt verlässlich ans Ziel. Damit in den Tagen vor Weihnachten keine zusätzlichen Kosten anfallen, können die Landsleute die leoPOLDI-Anrufsammeltaxis heuer von 22. bis einschließlich 24. Dezember gratis nutzen.

leoPOLDI-Anrufsammeltaxis sind im westlichen Mostviertel, Maria Anzbach, Ebreichsdorf, Tulln (als „LISA Tulln“) und im Bezirk Korneuburg (als „Bezirk Korneuburg mobil“) als ideale Ergänzung zum klassischen Linienverkehr unterwegs. Die Buchung erfolgt über die poldi-App bzw. telefonisch unter 0800 22 23 22. Die Nutzung der Anrufsammeltaxis ist von Montag, 22 Dezember bis inklusive Mittwoch, 24. Dezember kostenlos für alle Fahrgäste – sie müssen bei der Buchung über die poldi-App einfach „Bezahlen beim Lenker“ angeben und werden kostenlos befördert.

„Wir möchten uns bei all unseren Partnern, insbesondere Verkehrsunternehmen und Gemeindevertretern, für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr bedanken und wünschen unseren Fahrgästen gute, sichere Fahrt und frohe Weihnachten“, so die NÖVOG-Geschäftsführer Michael Hasenöhrl und Wolfgang Schroll.