2-Promille-Randalierer vor der "Linzer Alm"

Der 27-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung ist aufgrund seines aggressiven Verhaltens von der Polizei abgeführt worden.

Linz. Ein stark betrunkener Mühlviertler hat Samstagabend vor der Linzer Alm im Passage randaliert. Als der Mann versuchte, auf den Türsteher loszugehen, kam ein zweiter Türsteher zur Hilfe. Gemeinsam fixierten sie den 27-Jährigen am Boden. Der Man, der zwei Promille Alkohol im Blut hatte, verlor die Kontrolle über sich, bis eine Streife der Sondereinheit SIG eintraf und ihn übernahm. Während der Festnahme und auf dem Weg zur Ausnüchterungszelle war der Mann nicht zu beruhigen, er spuckte sogar um sich.

„Die Weihnachtszeit ist immer sehr heikel. Verletzt wurde zum Glück bei uns keiner“, so Lokalbetreiber Mark Zeller auf oe24-Nachfrage.