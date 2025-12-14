Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Linzer Alm
© Linzer Alm

Spuckte um sich

2-Promille-Randalierer vor der "Linzer Alm"

14.12.25, 14:36
Teilen

Der 27-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung ist aufgrund seines aggressiven Verhaltens von der Polizei abgeführt worden. 

Linz. Ein stark betrunkener Mühlviertler hat Samstagabend vor der Linzer Alm im Passage randaliert. Als der Mann versuchte, auf den Türsteher loszugehen, kam ein zweiter Türsteher zur Hilfe. Gemeinsam fixierten sie den 27-Jährigen am Boden. Der Man, der zwei Promille Alkohol im Blut hatte, verlor die Kontrolle über sich, bis eine Streife der Sondereinheit SIG eintraf und ihn übernahm. Während der Festnahme und auf dem Weg zur Ausnüchterungszelle war der Mann nicht zu beruhigen, er spuckte sogar um sich. 

„Die Weihnachtszeit ist immer sehr heikel. Verletzt wurde zum Glück bei uns keiner“, so Lokalbetreiber Mark Zeller auf oe24-Nachfrage.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden