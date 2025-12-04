Das ist der NEOS-Wahlvorschlag für St. Pöltner GR-Wahl

Die NEOS St. Pölten haben die Top5 ihrer Wahlliste für die anstehende Gemeinderatswahl fixiert.

Eine Wahlliste ist bereits eingereicht worden. Zum bereits bekannten Spitzenkandidat Bernd Pinzer gesellen sich der 29jährige Cyber Security Spezialist Murat Aksakalli, der 28jährige Student und IT-Fachkraft Falk Rothe, die 40jährige Logistikerin Tetiana Jahrmann-Daniuk sowie der 35jährige Softwareentwickler Daniel Zainzinger. Das erweiterte Landesteam hat die Top 5 – so wie bei NEOS in den Statuten festgehalten – bestätigt. Für Pinzer sei der Wahlkampf damit offiziell eingeläutet. Thematisieren wolle er u.a. einen Sparkurs, um eine leistungsfähige Landeshauptstadt abzusichern.

"Mein Herz schlägt für eine Hauptstadt, die entschlossen ihren Weg in eine stabile Zukunft geht. Dazu gehört der Mut, in der Politik statt bei den Menschen zu sparen und Probleme ungeschönt anzusprechen: Rote Prestigeprojekte, die uns lähmen, können wir uns ebenso wenig leisten wie eine planlose Stadtentwicklung. Zugleich rufe ich all jene auf, die diesen Weg mitgehen wollen: engagiert euch und beweist den Weitblick, der dieser Stadtregierung mittlerweile fehlt.“

Die weiteren Listenplätze – die sogenannten Solidaritätskandidaturen – werden derzeit noch gereiht. Pinzer betont, dass diese zusätzlichen Unterstützerinnen und Unterstützer der Liste bis zur finalen Einreichfrist am 17. Dezember bekanntgegeben werden.

Die Top 5 auf der Liste

1 Bernd Simon Pinzer, 1968, Fraktionsdirektor

2 Murat Aksakalli, 1996, Cyber Security Spezialist

3 Falk Hagen Rothe, 1997, Student

4 Tetiana Jahrmann-Daniuk, 1985, Beschaffungsspezialistin/Logistikerin

5 Daniel Zainzinger, 1990, Softwareentwickler

