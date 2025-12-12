Letztes Spiel vor Pause! LASK beim GAK - Kühbauer will ungeschlagen bleiben!

Der LASK steht vor dem letzten Spiel vor der Winterpause. Am Samstag gastiert Dietmar Kühbauers Team beim GAK in Graz und will ungeschlagen in die Pause gehen.

Der LASK bestreitet am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) sein letztes Spiel vor der Winterpause. Beim GAK in Graz wollen die Linzer nach dem ersten Punkteverlust unter Trainer Dietmar Kühbauer an frühere Erfolge anknüpfen.

Kühbauer will Siegesserie fortsetzen

"Wenn man eine solche Serie aufweist, versucht man natürlich, diese weiter fortzusetzen", betonte der LASK-Coach. In neun Pflichtspielen hat das Linzer Team unter seiner Ägide acht Siege gefeiert. Kühbauer ergänzte: "Wir fahren nach Graz, um dort wieder ein gutes Spiel zu zeigen und ungeschlagen zu bleiben."

Personelle Umstellungen notwendig

Der Trainer muss diesmal personell umdenken. Mit Außenverteidiger George Bello und dem zentralen Abwehrmann Joao Tornich sind zwei Stammkräfte gesperrt. Die Linzer sind nur drei Punkte von der Tabellenspitze entfernt.

GAK mit neuer Zuversicht

Die Grazer Athletiker sehen dem Duell "voller Zuversicht" entgegen, wie Trainer Ferdinand Feldhofer erklärte. Der GAK holte drei Siege aus den jüngsten fünf Partien und hat bereits fünf Punkte zwischen sich und Schlusslicht Blau-Weiß gebracht.

Feldhofer erntet Früchte der Geduld

"Daraus sind wir gestärkt herausgekommen, und deswegen sind wir jetzt einfach noch näher zusammen", sagte der GAK-Coach über die Geduld während der ergebnismäßigen Flaute zu Saisonbeginn. Für den LASK wird in Graz kein Spaziergang erwartet.

Mögliche Aufstellungen:

Grazer AK - LASK

Anpfiff: 17.00 Uhr

Stadion: Merkur Arena, Graz

Schiedsrichter: Altmann

Ergebnisse 2025/26:



0:1 (a)

GAK: Meierhofer - Owusu, Pines, Kreuzriegler - Schriebl, Koch, S. Fofana, Satin, Schiestl - Harakate, Maderner

Es fehlen: Jano (Bänderverletzung im Fuß), Italiano (Wade)

LASK: Jungwirth - Coulibaly, Cisse, Andrade - Jörgensen, Bogarde, Horvath, Michael - Usor, Adeniran, Danek

Es fehlen: Smakaj (Kreuzbandriss), Tornich, Bello (beide gesperrt)

Live auf Sky.