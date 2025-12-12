"Ekelhaftes" Duell in Ried! Altach-Trainer Ingolitsch vor besonderer Herausforderung!

Der SV Ried empfängt am Samstag den SCR Altach in einem besonderen Duell. Die Vorarlberger erwarten das "wahrscheinlich ekelhafteste Spiel des ganzen Jahres".

Der SV Ried empfängt am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) den SCR Altach in einem besonderen Jahresabschluss-Spiel. Die Vorarlberger erwarten nach Traineraussagen das "wahrscheinlich ekelhafteste Spiel des ganzen Jahres".

Ried mit Schwung aus Rapid-Sieg

Die Innviertler wollen den Schwung aus dem ersten Sieg der Clubhistorie bei Rapid mitnehmen. "Das letzte Spiel vor der Winterpause ist immer ein besonderes", meinte Trainer Maximilian Senft. "Wir werden alles daran setzen, unser geschichtsträchtiges Kalenderjahr 2025 mit einem weiteren Höhepunkt zu beenden."

Altach in Formhoch

Altach kommt mit sieben Punkten aus den letzten drei Runden in einem Formhoch nach Ried. Die Vorarlberger liegen nur zwei Punkte hinter den Innviertlern und tankten mit dem 3:0-Sieg in Tirol zusätzliches Selbstvertrauen.



Ingolitsch erwartet Kampfspiel



Trainer Fabio Ingolitsch formuliert deutlich: "Niemand fährt gerne nach Ried, weil sie ihre eigenen Waffen haben. Unkonventionelle Dinge mit Innenverteidigern ganz in den Sturm vor bei Anstoß und Abstoß. Es ist alles mit dabei, was weh tut, wo man sich stellen muss."

Torjäger Mutandwa fraglich

Für Ried bleibt Torjäger Kingstone Mutandwa weiter fraglich. Die "Wikinger" wissen, dass die Angelegenheit nicht leicht wird, wie Senft betonte: "Altach ist in der Tabelle zwar hinter uns, kommt allerdings in einem Formhoch nach Ried."

Trend geht bei Altach nach oben

"Der Trend geht nach oben, nachdem wir zwischenzeitlich eine schwierigere Phase hatten", sagte Ingolitsch über die Entwicklung seines Teams. Das Gastspiel in Ried könne man als "Kampfspiel" betiteln.

Historische Bedeutung

Ried will den historischen Auswärtssieg bei Rapid mit einem passenden Heimspiel krönen. Altach will hingegen seine positive Form vor der Winterpause bestätigen.

Mögliche Aufstellungen:

SV Ried - SCR Altach

Anpfiff: 17.00 Uhr

Stadion: BWT Oberösterreich Arena, Ried

Schiedsrichter: Ristoskov

Ergebnisse 2025/26:



0:1 (a)

Ried: Leitner - Havenaar, Sollbauer, Steurer - Rossdorfer, Rasner, Mayer, Pomer - Bajlicz, Mutandwa, Van Wyk

Es fehlen: Maart (Muskelfasereinriss), Stöger, Mesic (beide rekonvaleszent)

Fraglich: Mutandwa, van Wyk, Sane

Altach: Stojanovic - Milojevic, Zech, Koller - Ingolitsch, Massombo, Bähre, Ouedraogo - Mustapha, Diawara, Greil

Es fehlen: Gorgon (Beinvenenthrombose), Madritsch (Schulter), Tietietta (Kreuzbandriss)

