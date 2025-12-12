Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Ried
Ingolitsch
© Gepa

Bundesliga

"Ekelhaftes" Duell in Ried! Altach-Trainer Ingolitsch vor besonderer Herausforderung!

12.12.25, 17:50
Teilen

Der SV Ried empfängt am Samstag den SCR Altach in einem besonderen Duell. Die Vorarlberger erwarten das "wahrscheinlich ekelhafteste Spiel des ganzen Jahres".

Der SV Ried empfängt am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) den SCR Altach in einem besonderen Jahresabschluss-Spiel. Die Vorarlberger erwarten nach Traineraussagen das "wahrscheinlich ekelhafteste Spiel des ganzen Jahres".

Ried mit Schwung aus Rapid-Sieg

Die Innviertler wollen den Schwung aus dem ersten Sieg der Clubhistorie bei Rapid mitnehmen. "Das letzte Spiel vor der Winterpause ist immer ein besonderes", meinte Trainer Maximilian Senft. "Wir werden alles daran setzen, unser geschichtsträchtiges Kalenderjahr 2025 mit einem weiteren Höhepunkt zu beenden."

Altach in Formhoch

Altach kommt mit sieben Punkten aus den letzten drei Runden in einem Formhoch nach Ried. Die Vorarlberger liegen nur zwei Punkte hinter den Innviertlern und tankten mit dem 3:0-Sieg in Tirol zusätzliches Selbstvertrauen.

Ingolitsch erwartet Kampfspiel

Trainer Fabio Ingolitsch formuliert deutlich: "Niemand fährt gerne nach Ried, weil sie ihre eigenen Waffen haben. Unkonventionelle Dinge mit Innenverteidigern ganz in den Sturm vor bei Anstoß und Abstoß. Es ist alles mit dabei, was weh tut, wo man sich stellen muss."

Torjäger Mutandwa fraglich

Für Ried bleibt Torjäger Kingstone Mutandwa weiter fraglich. Die "Wikinger" wissen, dass die Angelegenheit nicht leicht wird, wie Senft betonte: "Altach ist in der Tabelle zwar hinter uns, kommt allerdings in einem Formhoch nach Ried."

Trend geht bei Altach nach oben

"Der Trend geht nach oben, nachdem wir zwischenzeitlich eine schwierigere Phase hatten", sagte Ingolitsch über die Entwicklung seines Teams. Das Gastspiel in Ried könne man als "Kampfspiel" betiteln.

Historische Bedeutung

Ried will den historischen Auswärtssieg bei Rapid mit einem passenden Heimspiel krönen. Altach will hingegen seine positive Form vor der Winterpause bestätigen.

Mögliche Aufstellungen:

SV Ried - SCR Altach

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: BWT Oberösterreich Arena, Ried
  • Schiedsrichter: Ristoskov

Ergebnisse 2025/26:

  • 0:1 (a)

Ried: Leitner - Havenaar, Sollbauer, Steurer - Rossdorfer, Rasner, Mayer, Pomer - Bajlicz, Mutandwa, Van Wyk

Es fehlen: Maart (Muskelfasereinriss), Stöger, Mesic (beide rekonvaleszent)

Fraglich: Mutandwa, van Wyk, Sane

Altach: Stojanovic - Milojevic, Zech, Koller - Ingolitsch, Massombo, Bähre, Ouedraogo - Mustapha, Diawara, Greil

Es fehlen: Gorgon (Beinvenenthrombose), Madritsch (Schulter), Tietietta (Kreuzbandriss)

Live auf Sky.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden