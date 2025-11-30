Wienerin das Auto gestohlen - plötzlich fuhr es an ihr vorbei

In Wien erkannte eine Frau ihr vor wenigen Tagen gestohlenes Fahrzeug wieder - als der SUV mit drei Männern an Bord in Favoriten an ihr vorbeifuhr. Dann wurde es richtig wild.

Wien. Als die Fahrzeugbesitzerin Samstagnachmittag ihren VW Tiguan - der ihr gestohlen worden war - im 10. Bezirk herumkurven sah, alarmierte sie die Polizei. Angesichts des sich nähernden Blaulichts raste der Lenker jedoch mit über 100 km/h im Stadtgebiet davon.

Ausgangspunkt der folgenden Ereignisse war die Kreuzung Neilreichgasse mit der Gudrunstraße, wo die Fahrzeugbesitzerin um 16.15 Uhr den Notruf betätigte. Sie gab an, dass ihr SUV in Richtung Laxenburger Straße unterwegs. Bei der Siccardsburggasse wurden die Beamten fündig. Die längere Verfolgungsjagd führte in die Nachbarbezirke Wieden und Landstraße und zwischenzeitlich über den Hauptbahnhof wieder zurück nach Favoriten, berichtet Polizeisprecherin Irina Steirer.

Beim Versuch zu entkommen, beging der Bleifuß-Ganove unzählige Verkehrsübertretungen - und raste sogar am Gehweg in einen Park hinein! Dabei gefährdete er zwei Passanten im Schweizergarten. "Diese völlig überraschten Fußgänger konnten eine Kollision mit dem Fahrzeug nur durch einen Sprung zur Seite verhindern", betont Steirer. Am Landstraßer Gürtel ließ der Lenker das Auto und seine beiden Beifahrer zurück - und lief unerkannt davon. Die beiden Komplizen - Österreicher im Alter von 35 und 41 Jahren - wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, geführt.