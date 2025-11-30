Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
VW Tiguan
© VW

Verfolgungsjagd

Wienerin das Auto gestohlen - plötzlich fuhr es an ihr vorbei

30.11.25, 12:03
Teilen

In Wien erkannte eine Frau ihr vor wenigen Tagen gestohlenes Fahrzeug wieder - als der SUV mit drei Männern an Bord in Favoriten an ihr vorbeifuhr. Dann wurde es richtig wild.

Wien. Als die Fahrzeugbesitzerin Samstagnachmittag ihren VW Tiguan - der ihr gestohlen worden war - im 10. Bezirk herumkurven sah, alarmierte sie die Polizei. Angesichts des sich nähernden Blaulichts raste der Lenker jedoch mit über 100 km/h im Stadtgebiet davon.

Ausgangspunkt der folgenden Ereignisse war die Kreuzung Neilreichgasse mit der Gudrunstraße, wo die Fahrzeugbesitzerin um 16.15 Uhr den Notruf betätigte. Sie gab an, dass ihr SUV in Richtung Laxenburger Straße unterwegs. Bei der Siccardsburggasse wurden die Beamten fündig. Die längere Verfolgungsjagd führte in die Nachbarbezirke Wieden und Landstraße und zwischenzeitlich über den Hauptbahnhof wieder zurück nach Favoriten, berichtet Polizeisprecherin Irina Steirer.

Beim Versuch zu entkommen, beging der Bleifuß-Ganove unzählige Verkehrsübertretungen - und raste sogar am Gehweg in einen Park hinein! Dabei gefährdete er zwei Passanten im Schweizergarten. "Diese völlig überraschten Fußgänger konnten eine Kollision mit dem Fahrzeug nur durch einen Sprung zur Seite verhindern", betont Steirer. Am Landstraßer Gürtel ließ der Lenker das Auto und seine beiden Beifahrer zurück - und lief unerkannt davon. Die beiden Komplizen - Österreicher im Alter von 35 und 41 Jahren - wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, geführt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden