Erstes Falkensteiner Hotel eröffnet in Salzburg 2026 – Investitionsvolumen 40 Mio. Euro

Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) erweitert ihr Portfolio und eröffnet 2026 in Saalbach Hinterglemm das bisherige Hotel Alpine Palace als Fünf-Sterne-Hotel unter dem Namen Falkensteiner Hotel Saalbach-Hinterglemm.

Die bekannte Tourismusmarke Falkensteiner unterzieht das bisherige Hotel Alpine Palace einer umfassenden Neugestaltung und möchte es rechtzeitig zur Wintersaison 2026/27 als 5* Falkensteiner Hotel Saalbach-Hinterglemm direkt an der Reiterkogelbahn, wiedereröffnen. Der Betreibervertrag mit dem Raiffeisenverband Salzburg als Eigentümer wurde im Dezember unterschrieben.

Besiegelten die Partnerschaft für das neue 5* Falkensteiner Hotel Saalbach-Hinterglemm: Andreas Derndorfer (RVS), Otmar Michaeler und Erich Falkensteiner (beide FMTG), Heinz Konrad (RVS-Generaldirektor)(v.l.n.r. © RVS ×

„Wir freuen uns, mit der Falkensteiner Gruppe nicht nur das bekannteste Tourismusunternehmen Österreichs als Betreiber gefunden zu haben, sondern auch einen Partner, der unser Ziel teilt - ein 5* Ferienhotel, das Tradition mit modernem Luxus und Gastfreundschaft verbindet und somit das hochwertige Angebot der Region perfekt ergänzt. Unser Ziel war es ja nie, selbst ein Hotel zu führen. Vielmehr wollen wir mit Falkensteiner als zukünftigem Betreiber eine wertvolle Ergänzung zur hervorragenden Infrastruktur im Glemmtal ermöglichen“, betont Heinz Konrad, Generaldirektor des Hoteleigentümers Raiffeisenverband Salzburg (RVS).

Umbau ab Frühjahr 2025 - Neueröffnung Ende 2026

Ab der Wintersaison 2026/2027 möchte das 5-Sterne Falkensteiner Hotel Saalbach-Hinterglemm seine Gäste mit einem ganzjährigen Angebot, das speziell auf Familien, Sportliebhaber und Erholungssuchende zugeschnitten ist, begrüßen. Ein innovatives Edutainment-Konzept sowie besondere Unterhaltungsangebote für Kinder sollen insbesondere Familien mit hohen Ansprüchen an ihren Urlaub begeistern. Die geschätzte Gastfreundschaft des Hauses bleibt dank der bewährten Welcome Home! Philosophie von Falkensteiner erhalten. Gleichzeitig wird das Angebot modernisiert und erweitert, um den Erwartungen einer neuen Generation von Reisenden gerecht zu werden.

Das Konzept sieht eine Mischung aus Tradition und zeitgemäßem Luxus vor, das durch warme Naturmaterialien und einem innovatives Lichtkonzept unterstrichen wird. Die Gäste können sich unter anderem auf einen modernisierten über 2.000 m2 großen Spa-Bereich mit Außenflächen und Pools, erlesene gastronomische Angebote und 127 vollständig neu gestaltete Zimmer und Suiten freuen. Das Investitionsvolumen beträgt 40 Millionen Euro. „Verantwortlich für die umfangreiche Neugestaltung des Hotels zeichnet das renommierte Wiener Architekturbüro BWM Architektur & Design. Das Konzept von BWM hat uns am meisten überzeugt. Insbesondere die harmonische Einbindung des neuen Hotels in die alpine Umgebung sowie das moderne, einladende Design haben die Jury begeistert“, erklärt Andreas Derndorfer, Mitglied der Geschäftsleitung im RVS.

Ein Mehrwert für die Region„Dieses Projekt ist ein bedeutender Impuls für unsere Region. Es stärkt nicht nur die touristische Infrastruktur, sondern auch die regionale Wirtschaft“, freut sich der Ortschef Bürgermeister Alois Hasenauer und Heinz Konrad ergänzt: „Unser Ziel ist eine Investition in die Region und deren Stärkung. Daher hoffen wir auch bei den diversen Ausschreibungen und Vergabeprozessen auf die Beteiligung regionaler Unternehmen.“