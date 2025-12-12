Krisengipfel in Linz! Schlusslicht BW Linz gegen Chaos-Rapid

Zwischen Blau-Weiß Linz und Rapid kommt es am Sonntag zum Krisengipfel. Beide Teams wollen ihre langen Negativserien endlich beenden und dringend benötigte Punkte holen.

Beim Blau-Weiß Linz und Rapid Wien kommt es am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) zum Krisengipfel. Beide Teams wollen ihre langen Negativserien endlich beenden und dringend benötigte Punkte holen.

Blau-Weiß in Negativspirale

Das Schlusslicht aus Linz verlor seine letzten sieben Ligaspiele allesamt. Unter Interimstrainer Andreas Gahleitner sucht das Team nach einem positiven Impuls vor der Winterpause.

Rapid in anhaltender Krise

Die Hütteldorfer haben zuletzt in sieben Pflichtmatches sechs Niederlagen bei nur einem Remis kassiert. Seit fünf Partien stehen die Wiener ohne Zählbares da. Unter Interimstrainer Stefan Kulovits fanden sie nicht den Weg aus der Krise.

Kulovits mit vorsichtigem Optimismus

"Wenn wir die Leistung wieder so abliefern, wird früher oder später der Sieg kommen. Am besten gleich am Sonntag", betonte Flügelspieler Louis Schaub nach der Heimpleite gegen Omonia Nikosia. Kulovits sagte: "Ich glaube, dass die Verunsicherung weniger wird."

Historische Serie möglich

Blau-Weiß könnte gegen Rapid eine Serie starten. Die jüngsten beiden Duelle in Oberösterreich entschieden die Linzer für sich. Nun könnte der "Oberösterreich-Hattrick" finalisiert werden.

Gahleitner erwartet Kampfspiel

"Rapid ist in einer ähnlichen Situation wie wir. Es wird ein Kampfspiel", prognostizierte der BW-Interimstrainer. Rapid setzte es zuletzt Pleiten gegen den LASK (0:3) und Ried (1:2).

Mögliche Aufstellungen:

Blau-Weiß Linz - SK Rapid

Anpfiff: 14.30 Uhr

Stadion: Hofmann Personal Stadion, Linz

Schiedsrichter: Jäger

Ergebnisse 2025/26:



0:1 (a)

Blau-Weiß: Baier - Pasic, Maranda, Moormann - Reiter, Cvetko, Briedl, Pirkl - Maier, Weissman, S. Seidl

Es fehlen: Bakatukanda (Muskelfaserriss), Anderson (Kreuzbandriss), Goiginger (Muskelverletzung)

Rapid: Hedl - Demir, Cvetkovic, Ahoussou, Gröller - Amane, Grgic - Wurmbrand, M. Seidl, Schaub - Antiste

Es fehlen: Dahl (muskuläre Probleme), Auer (Gehirnerschütterung), Raux-Yao (Sprunggelenksverletzung), Horn, Marcelin, Börkeeiet (alle verletzt bzw. im Aufbautraining)

Fraglich: Kara (Handverletzung), Bolla (nach Verletzung)

Live auf Sky.