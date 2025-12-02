Wilder Berg Mautern bleibt bis 2040 gesichert

Der Wilde Berg Mautern bleibt bestehen – der Pachtvertrag wurde langfristig verlängert.

Steiermark. Der Wilde Berg Mautern bleibt erhalten: Das Land Steiermark und die Eigentümerfamilie Reuss einigten sich auf eine Verlängerung des Pachtvertrags bis 2040, mit Option auf weitere sieben Jahre. Damit sind der Alpentierpark mit rund 300 Tieren, Sommerrodelbahn, Mountain-Karts, Spielpark und Gastronomie langfristig gesichert.

Landeshauptmann Mario Kunasek spricht von einem wichtigen Schritt für den „langfristigen Bestand“, Wirtschaftslandesrat Ehrenhöfer von nötiger „Planungssicherheit“. Heuer verzeichnete der Wilde Berg rund 103.000 Besucher – ein Rekordjahr, zu dem vor allem die gastronomische Neuausrichtung und die Sommerrodelbahn beitrugen.