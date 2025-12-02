Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
Gute Nachrichten für Tierfans.
© ORF

Gute Nachrichten

Wilder Berg Mautern bleibt bis 2040 gesichert

02.12.25, 13:36
Teilen

Der Wilde Berg Mautern bleibt bestehen – der Pachtvertrag wurde langfristig verlängert. 

Steiermark. Der Wilde Berg Mautern bleibt erhalten: Das Land Steiermark und die Eigentümerfamilie Reuss einigten sich auf eine Verlängerung des Pachtvertrags bis 2040, mit Option auf weitere sieben Jahre. Damit sind der Alpentierpark mit rund 300 Tieren, Sommerrodelbahn, Mountain-Karts, Spielpark und Gastronomie langfristig gesichert.

Landeshauptmann Mario Kunasek spricht von einem wichtigen Schritt für den „langfristigen Bestand“, Wirtschaftslandesrat Ehrenhöfer von nötiger „Planungssicherheit“. Heuer verzeichnete der Wilde Berg rund 103.000 Besucher – ein Rekordjahr, zu dem vor allem die gastronomische Neuausrichtung und die Sommerrodelbahn beitrugen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden