Rumäne attackierte Saufkumpanen mit Messer

Ein Streit zwischen zwei Betrunkenen eskalierte so sehr, dass einer der beiden ein Messer zog und zustach.

Wien. Zu den blutigen Szenen kam es am Montag gegen 23.30 Uhr in einer Wohnung in Wien-Simmering. Ein 35-Jähriger besuchte einen Bekannten (40), die beiden konsumierten reichlich Alkohol.

Nach dem Saufgelage gerieten die beiden Männer plötzlich in Streit. Als der Gast schließlich die Wohnung verlassen wollte, soll der 40-Jährige ihn mit dem Umbringen bedroht und mit einem Küchenmesser attackiert haben. Der Jüngere erlitt dabei Schnittverletzungen an einer Hand. Es gelang ihm, auf die Straße zu flüchten und die Polizei zu verständigen.

Daraufhin nahmen die Uniformierten den Angreifer in dessen Wohnung fest. Das Küchenmesser wurde sichergestellt. Das Opfer wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Der 40-Jährige wurde wegen des Verdachts derschweren Nötigung und der schweren Körperverletzung angezeigt. Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.