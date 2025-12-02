Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
Rumäne attackierte Saufkumpanen mit Messer
© GettyImages

Festnahme

Rumäne attackierte Saufkumpanen mit Messer

02.12.25, 13:28
Teilen

Ein Streit zwischen zwei Betrunkenen eskalierte so sehr, dass einer der beiden ein Messer zog und zustach.

Wien. Zu den blutigen Szenen kam es am Montag gegen 23.30 Uhr in einer Wohnung in Wien-Simmering. Ein 35-Jähriger besuchte einen Bekannten (40), die beiden konsumierten reichlich Alkohol.

Nach dem Saufgelage gerieten die beiden Männer plötzlich in Streit. Als der Gast schließlich die Wohnung verlassen wollte, soll der 40-Jährige ihn mit dem Umbringen bedroht und mit einem Küchenmesser attackiert haben. Der Jüngere erlitt dabei Schnittverletzungen an einer Hand. Es gelang ihm, auf die Straße zu flüchten und die Polizei zu verständigen.

Daraufhin nahmen die Uniformierten den Angreifer in dessen Wohnung fest. Das Küchenmesser wurde sichergestellt. Das Opfer wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Der 40-Jährige wurde wegen des Verdachts derschweren Nötigung und der schweren Körperverletzung angezeigt. Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden