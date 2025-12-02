Bombendrohung im Parlament: Großeinsatz

Ein Mann rief im Parlament an und drohte, das Gebäude in die Luft zu jagen.

Wien. Mehrere Polizisten sowie Sanitäter standen am Dienstag in der Wiener Innenstadt wegen einer Bombendrohung im Parlament im Einsatz.

Ein amtsbekannter Mann, der offensichtlich psychisch krank ist, rief im Parlament an und drohte mit einer Bombe. Die Polizei nahm die Drohung ernst, sperrte den Bereich rund um das Parlament ab und durchsuchte das gesamte Gebäude. "Die Durchsuchung ist abgeschlossen. Es wurde nichts Bedenkliches gefunden", so Polizeisprecher Markus Dittrich gegenüber oe24.

Der Verdächtige konnte ausgeforscht werden und wird derzeit befragt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.