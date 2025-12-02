Schuhlöffel löste bei Tiroler Lokal Polizeieinsatz aus

Ein Russe geriet mit einem Österreicher in Streit und kassierte mehrere Schläge ins Gesicht.

Tirol. Ein Streit zwischen einem 49-jährigen Russen und einem 51-jährigen Österreicher in einem Lokal in Telfs in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) ist Montagabend eskaliert. Letzterer versetzte seinem Kontrahenten mehrere Schläge ins Gesicht und warf ihn aus dem Lokal. Der Russe wurde schwer im Gesicht verletzt. Er "bewaffnete" sich mit einem Schuhlöffel und wollte das Lokal wieder betreten. Da der Schuhlöffel für ein "Stichwerkzeug" gehalten wurde, nahm die Polizei den Mann fest.

Die Lokalangestellte hatte den Gegenstand zuvor falsch wahrgenommen und daraufhin die Eingangstür versperrt. Die Frau rief zudem die Polizei, die den 49-Jährigen schließlich dingfest machte und ihm den Schuhlöffel abnahm.

Ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv, hieß es. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck erstattet werden, teilte die Polizei am Dienstag mit.