Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz BLACK WEEK ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
Schuhlöffel löste bei Tiroler Lokal Polizeieinsatz aus
© GettyImages DjelicS Symbolfoto

Attacke

Schuhlöffel löste bei Tiroler Lokal Polizeieinsatz aus

02.12.25, 10:55
Teilen

Ein Russe geriet mit einem Österreicher in Streit und kassierte mehrere Schläge ins Gesicht.

Tirol. Ein Streit zwischen einem 49-jährigen Russen und einem 51-jährigen Österreicher in einem Lokal in Telfs in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) ist Montagabend eskaliert. Letzterer versetzte seinem Kontrahenten mehrere Schläge ins Gesicht und warf ihn aus dem Lokal. Der Russe wurde schwer im Gesicht verletzt. Er "bewaffnete" sich mit einem Schuhlöffel und wollte das Lokal wieder betreten. Da der Schuhlöffel für ein "Stichwerkzeug" gehalten wurde, nahm die Polizei den Mann fest.

Die Lokalangestellte hatte den Gegenstand zuvor falsch wahrgenommen und daraufhin die Eingangstür versperrt. Die Frau rief zudem die Polizei, die den 49-Jährigen schließlich dingfest machte und ihm den Schuhlöffel abnahm.

Ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv, hieß es. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck erstattet werden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden