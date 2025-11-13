Alles zu oe24VIP
Polizei
© Viyana Manset Haber

Kopfverletzungen

Fast totgeschlagen: 78-Jähriger wegen versuchten Mordes an Ex-Frau in Tirol festgenommen

13.11.25, 15:03 | Aktualisiert: 13.11.25, 16:13
Eine 77-jährige Frau wurde Dienstagvormittag im Tiroler Schwaz von ihrem 78-jährigen Ex-Partner fast totgeschlagen

Tirol. Trauiger Faschingsbeginn: Ein 78-jähriger Österreicher ist verdächtig am Vormittag des 11. November seine 77-jährige Expartnerin nach einem Streit in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses bzw. in einer dazugehörigen Garage in Schwaz derart geschlagen zu haben, dass die Frau schwere Verletzungen an einer Hand, den Rippen und dem Kopf erlitt. Ein Zeuge, der die Tathandlung in der Garage wahrgenommen hatte, verständigte die Polizei.

Der 78-Jährige wurde festgenommen und über Auftrag der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Er wird wegen Verdacht des versuchten Mordes an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Die 77-Jährige wurde in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.

