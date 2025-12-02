Taxler von bewaffnetem Duo ausgeraubt

Die Wiener Polizei fahndet derzeit nach zwei Räubern, die im Brennpunktbezirk Favoriten zuschlugen.

Wien. Zu dem Raubüberfall kam es am Montagnachmittag im 10. Gemeindebezirk. Ein 33-jähriger Taxler stellte gegen 15.30 Uhr sein Fahrzeug in der Raaber-Bahn-Gasse kurzzeitig ab, als er von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen und zur Herausgabe von Geld aufgefordert wurde.

Unter Vorhaltung eines Klappmessers durchsuchten die Räuber die Jackentaschen des Opfers, entnahmen einen höheren Bargeldbetrag und flüchteten anschließend in Richtung Landgutgasse. Der 33-Jährige begab sich sofort zur nahegelegenen Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse, wo er Anzeige erstattete.

Laut dem Opfer waren die Verdächtigen etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, trugen schwarze Winterjacken und schwarze Schuhe und hatten dunkle Haare.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 01 31310 57800 um Hinweise (auch anonym).