Letsch-Einsatz ungewiss! Salzburg gegen WAC - "Bullen" wollen als Leader überwintern!

Red Bull Salzburg will am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) im letzten Spiel vor der Winterpause die Tabellenführung verteidigen. Die "Bullen" empfangen den WAC und wollen zum siebten Mal in den jüngsten acht Jahren als Leader überwintern.

Letsch-Einsatz ungewiss

Ob Trainer Thomas Letsch die Partie an der Seitenlinie erlebt, ist ungewiss. Beim Europa-League-Auswärtsspiel in Freiburg (0:1) wurde der grippige Deutsche von Kai Hesse vertreten. Die Letsch-Truppe hat es selbst in der Hand.

Schlager mit klarem Ziel

"Wir wollen die letzte Begegnung des Jahres unbedingt gewinnen, damit wir auf jeden Fall als Tabellenführer ins neue Jahr gehen", erklärte Torhüter Alexander Schlager. Im vergangenen Jahr war Salzburg als Fünfter mit zehn Punkten Rückstand in die Winterpause gegangen.

WAC mit Aufwind

Der WAC reist mit neu gewonnenem Selbstvertrauen an. Das 2:1 gegen die Austria war der erste Sieg unter Trainer Ismail Atalan und hat die Stimmung in Wolfsberg aufgehellt. "Das Wichtigste war, dass wir alle mit einem fröhlichen Gesicht durch die Gegend gelaufen sind", sagte Atalan.

Personelle Ausfälle bei Gästen

Die Kärntner müssen ohne die Leistungsträger Chibuike Nwaiwu (gesperrt), Dominik Baumgartner und Alessandro Schöpf (beide verletzt) auskommen. Dennoch sieht Atalan Salzburg noch immer als das "Nonplusultra" der Liga.

Atalans taktische Überlegungen

"Man freut sich auf solche Spiele. Man sieht, mit welcher Intensität sie Fußball spielen wollen", erklärte der WAC-Coach. "Wir dürfen uns nicht auf einen Schlagabtausch einlassen, müssen schauen, dass wir so schnell wie möglich die Intensität mitgehen, sowohl körperlich als auch mental."

Wichtiger Jahresabschluss

Für Salzburg geht es um die Festigung der Führungsposition. Der WAC will hingegen den positiven Trend unter neuem Trainer fortsetzen und vor der Pause einen Achtungserfolg landen.

Mögliche Aufstellungen:

Red Bull Salzburg - Wolfsberger AC

Anpfiff: 14.30 Uhr

Stadion: Red Bull Arena, Wals-Siezenheim

Schiedsrichter: Sadikovski

Salzburg: Schlager - Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzic - Alajbegovic, S. Diabate, Bidstrup, Baidoo - Vertessen, Ratkov

Es fehlen: Gourna-Douath, Kawamura, Mellberg (alle Knie), Kjaergaard (Wade)

Fraglich: Schuster (krank), Kitano (Oberschenkel)

WAC: Polster - Wohlmuth, Wimmer, C. Diabate, Renner - Sulzner, Piesinger, Agyemang - Zukic, Kojzek, Avdijaj

Es fehlen: Nwaiwu (gesperrt), Baumgartner, Schöpf (beide verletzt)

Live auf Sky.