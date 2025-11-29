Arnautovic-Schock: Lange Pause für Rekord-Spieler

Nun ist es fix: Marko Arnautovic verpasst den Europa-League-Kracher gegen Sturm Graz.

ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic hat sich in der Europa League eine Adduktorenverletzung zugezogen und fehlt seinem Verein Roter Stern Belgrad damit voraussichtlich bis zu vier Wochen.

Das teilte der serbische Serienmeister am Samstag auf X mit. Der 36-jährige Stürmer verletzte sich beim 1:0 gegen FCS Bukarest am Donnerstag.

Er wird damit auch beim Europa-League-Gastspiel in Graz gegen Meister Sturm in knapp zwei Wochen nicht auflaufen können.