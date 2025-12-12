Letztes Spiel für Säumel? Austria empfängt Meister Sturm

Die Wiener Austria empfängt am Sonntag Meister Sturm Graz zum letzten Spiel vor der Winterpause. Für Sturm-Coach Jürgen Säumel könnte es das letzte Spiel an der Seitenlinie sein.

Die Wiener Austria empfängt am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) Meister Sturm Graz zum letzten Spiel vor der Winterpause. Für Sturm-Coach Jürgen Säumel könnte es das letzte Spiel an der Seitenlinie sein.

Säumel unter besonderem Druck

"Voller Fokus auf die Austria, da wollen wir noch mal alles rausklopfen", sagte der 41-Jährige, der womöglich vor seiner letzten Partie als Sturm-Trainer steht. Die Grazer haben zwei Punkte Rückstand auf Leader Salzburg.

Austria will positive Stimmung

"Wir wollen einen positiven Abschluss in diesem Jahr schaffen", sagte Austria-Coach Stephan Helm. Die Veilchen liegen nur auf Rang sieben, fehlt allerdings nur ein Punkt zu Platz vier.

Christensen vor Abschied

Fix das letzte Match für die "Blackies" bestreitet Torhüter Oliver Christensen, dessen Leihe mit Jahresende ausläuft. "Ich habe mich hier extrem wohl gefühlt. Deswegen will ich dieses Halbjahr unbedingt mit einem Sieg abschließen", erklärte der Däne.

Statistische Besonderheiten

Sturm wartet seit sechs Duellen mit den "Veilchen" auf einen Sieg. Zuletzt gelang das Anfang Februar 2024 im Cup, der letzte Meisterschaftserfolg datiert vom 30. Juli 2023. Die vergangenen drei Partien gingen allesamt an Violett.

Helm erwartet enges Spiel

Der Austria-Coach erwartet ein enges Duell gegen Sturm. "Wir bewegen uns rund um die Topteams der Liga, aber es ist offensichtlich, dass wir zwei, drei Punkte zu wenig am Konto haben", meinte der Burgenländer.

Sturm ist derzeit das auswärtsstärkste Team der Liga, was die Aufgabe für die Austria zusätzlich erschwert.

Mögliche Aufstellungen:

FK Austria Wien - SK Sturm Graz

Anpfiff: 17.00 Uhr

Stadion: Generali-Arena, Wien

Schiedsrichter: Talic

Ergebnisse 2025/26:



1:0 (a)

Austria Wien: Sahin-Radlinger - Wiesinger, Dragovic, Plavotic - Ranftl, Barry, Lee K., Lee T. - Fischer, Saljic - Eggestein

Es fehlen: Botic (Knöchelbruch), Sarkaria (Kreuzbandriss), Handl (nach Viruserkrankung wieder im Einzeltraining), Wustinger, El Sheiwi, Vucic (alle im Aufbautraining), Ndukwe (bei Young Violets)

Sturm: Christensen - Malic, Mitchell, Geyrhofer, Karic - Horvat, Gorenc Stankovic, Kiteishvili, Chukwuani - Malone, Jatta

Es fehlen: Aiwu (gesperrt), Lavalee, Grgic (beide Knieverletzung)

Fraglich: Rozga, Oermann (jeweils krank)

Live auf Sky.