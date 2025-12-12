Schmid wieder zurück! Hartberg gegen WSG - Kampf um Meistergruppen-Platz!

Beim TSV Hartberg und der WSG Tirol stehen sich am Samstag zwei direkte Konkurrenten um die Meistergruppe gegenüber. Das Duell könnte richtungsweisend sein.

Beim TSV Hartberg und der WSG Tirol stehen sich am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) zwei direkte Konkurrenten um die Meistergruppe gegenüber. Das Duell in der Oststeiermark könnte richtungsweisend für die weitere Saison sein.

Schmid zurück an der Linie

Hartberg-Coach Manfred Schmid kehrt nach seiner Sperre in die Coachingzone zurück. "Dieses Spiel ist richtungsweisend, auf jeden Fall sehr wichtig im Hinblick auf die Tabelle", sagte der Trainer. "Ich mag solche Spiele, wenn es um so viel geht."

Tiroler erwarten Schwerarbeit

Die WSG stellt sich auf schwierige Arbeit ein. "Hartberg ist irgendwie eine Besonderheit mit ihrer Spielweise in der Liga", erklärte Trainer Philipp Semlic. "Sehr kompakt, mit 5-3-2 teilweise am eigenen Dreißiger mit zehn Mann verteidigend. Diesen Block gilt es zu knacken."

Hartberg auf dem "Schleudersitz"

Als Tabellensechster sitzt Hartberg aktuell auf dem "Schleudersitz" der Meistergruppen-Anwärter. Die Oststeirer könnten sich mit einem Erfolg einen zwei Punkte dahinter lauernden Konkurrenten auf Distanz halten.

WSG nach Dämpfer gefordert

Nach Sensationssiegen in Salzburg und Graz erlitten die Tiroler zuletzt gegen Altach (0:3) einen Dämpfer. Semlics Augenmerk gilt einer "sauberen Restverteidigung", denn Hartbergs Konter können wehtun.

Mögliche Aufstellungen:

TSV Hartberg - WSG Tirol

Anpfiff: 17.00 Uhr

Stadion: Profertil Arena, Hartberg

Schiedsrichter: Ebner

Ergebnisse 2025/26:



2:4 (a)

Hartberg: Helac - Vincze, Spendlhofer, Wilfinger - Kovacevic, Diarra, Markus, Kainz, Hennig - Havel, Hoffmann

Es fehlen: Hülsmann (gesperrt), Komposch (Kreuzbandriss), Drew (Rücken)

WSG: Stejskal - Boras, Lawrence, Kubatta - Naschberger, Taferner, Müller, Böckle - Baden Frederiksen, Ola-Adebomi, Wels

Es fehlen: Butler (im Aufbautraining)

Fraglich: Sabitzer (Hüfte)

Live auf Sky.