Adam Norris Lando Cisca
Rückhalt

Papas Millionen machten Norris zum Weltmeister

07.12.25, 17:06
Seit Sonntag ist es offiziell: Lando Norris ist der 35. Formel-1-Weltmeister, der 11. aus Großbritannein. Der Weg zum Erfolg war auch dank finanzieller Unterstützung seines Vaters möglich. 

Lando Norris setzte sich mit zwei Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Max Verstappen die Krone der Motorsport-Königsklasse auf. Im Herzschlag-Finale von Abu Dhabi reichte dem 26-jährigen Briten ein dritter Platz. Im Ziel führte ihn sein erster Weg zu seinen Eltern. Papa Adam (54) und Mutter Cisca, eine gebürtige Belgierin, waren vor Ort und freuten sich gemeinsam mit ihrem Buben.

Papa Norris sorgte stets dafür, dass die Zukunft seines Sohnes im Motorsport gesichert ist. Denn am Weg nach oben geht es nicht nur um Talent. Die ersten Schritte macht jeder Formel-1-Fahrer im Go-Kart. Ein extrem teures Hobby, um auf sich aufmerksam zu machen, braucht ein talentierter Fahrer starke Sponsoren im Hintergrund, ehe es in die höheren Klassen Formel 4, Formel 3 oder Formel 2 geht.

Lando Norris Adam Cisca
Im Fall von Norris kann man durchaus von einem Erfolg reden, den er der eigenen Familie zu verdanken hat. Denn neben dem außergewöhnlichen Talent des Briten pumpte sein Vater Geld in Millionenhöhe in seinen Sohn.

Papa Adam ist Selfmade-Millionär

Laut Forbes wird das Vermögen von Papa Adam auf 230 Mio. € geschätzt, womit er zu den reichsten Männern Großbritanniens zählt. Der Selfmade-Millionär war früher Leiter der Rentenversicherungsgesellschaft Hargreaves Lansdown, ehe er 2008 das Business wechselte. Um sich auf die Karriere von Lando zu konzentrieren, gründete der gelernte Ingenieur die weltweite E-Scooter-Firma "Pure Electric" und investiert in Start-ups.

"In den ersten paar Jahren war es nur Spaß", strahlt Adam nach dem Premieren-Titel seines Sprosses auf ServusTV und führt weiter aus: "Jetzt haben wir es geschafft, diesen Moment nimmt uns keiner mehr." Schon vergangenen Mai schilderte der Millionär, dass die Betreuung von Lando zu Beginn seiner Karriere ein Vollzeit-Job war.

Der frisch gebackene Weltmeister erinnert sich an seine Anfangszeit als aufstrebender Rennfahrer mit gemischten Gefühlen. Denn das Geld der Familie brachte auch viele Neider mit sich, doch nun gab ihm der Erfolg endgültig recht.

