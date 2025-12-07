Alles zu oe24VIP
McLarens Monza-Aufreger war am Ende doch goldrichtig
McLarens Monza-Aufreger war am Ende doch goldrichtig

07.12.25, 15:53
McLaren wurde in der Saison oft wegen Taktik-Patzern gescholten. Doch ausgerechnet der größte Aufreger sollte sich am Ende als Goldgriff entpuppen. 

Wir blicken zurück zum Grand Prix von Monza: Piastri musste Norris nach einem verpatzten Boxenstopp vorbeilassen und holte statt Platz drei noch Platz zwei.

Viele schüttelten die Köpfe, doch am Ende sollte sich genau das auszahlen.

Denn: Wenn Norris und Piastri im italienischen Speed-Tempel die Plätze nicht getauscht hätten, wäre Verstappen am Ende Weltmeister geworden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
