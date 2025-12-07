McLarens Monza-Aufreger war am Ende doch goldrichtig

McLaren wurde in der Saison oft wegen Taktik-Patzern gescholten. Doch ausgerechnet der größte Aufreger sollte sich am Ende als Goldgriff entpuppen.
Wir blicken zurück zum Grand Prix von Monza: Piastri musste Norris nach einem verpatzten Boxenstopp vorbeilassen und holte statt Platz drei noch Platz zwei.
Viele schüttelten die Köpfe, doch am Ende sollte sich genau das auszahlen.
Denn: Wenn Norris und Piastri im italienischen Speed-Tempel die Plätze nicht getauscht hätten, wäre Verstappen am Ende Weltmeister geworden.