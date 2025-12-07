Verstappen mit Titelansage: "Wir sehen uns nächstes Jahr!"

Herzschlag-Finale in der Formel 1! Max Verstappen ist entthront, Lando Norris ist neuer Weltmeister. Der Holländer war trotzdem stolz.

In der ersten Saisonhälfte hat Red Bull den Titel liegen gelassen, Verstappen dominierte aber die zweite Saisonhälfte. Zwei Punkte Vorsprung rettete Norris in Abu Dhabi ins Ziel.

Verstappen gratulierte fair und richtete eine positive Nachricht an sein Team: "Wir können stolz sein, nicht enttäuscht!"

© Getty

"Wir haben nie aufgegeben, vor allem in der zweiten Saisonhälfte war das ganz stark", so Verstappen weiter.

Im Cooldown-Room gab es dann die Titelansage gegen Norris: "Wir sehen uns nächstes Jahr!"