Xabi Alonso
© Getty

0:2 gegen Celta Vigo

Real kassierte LaLiga-Rückschlag

07.12.25, 23:18
Für Real Madrid läuft es im Titelkampf der spanischen Fußball-Meisterschaft weiter nicht rund.  

Die "Königlichen" kassierten am Sonntag im Heimspiel gegen Celta Vigo eine 0:2-Niederlage und haben damit nur eines der jüngsten fünf Ligaspiele gewinnen können. Der Rückstand des Zweiten auf Tabellenführer FC Barcelona wuchs nach dem 16. Saisonspiel auf vier Punkte an. ÖFB-Star David Alaba wurde von Trainer Xabi Alonso einmal mehr nicht in den Matchkader berufen.

Williot Swedberg wurde mit einem Doppelpack (53., 93.) im Estadio Bernabeu zum Helden. Real verlor erstmals seit 18. Jänner 2017 (Cup) ein Pflichtspiel gegen Celta Vigo, das in der Tabelle Zehnter ist. Die Gastgeber beendeten die Partie nach einer Ampelkarte für Fran Garcia (64.) und einem Ausschluss von Alvaro Carreras (92.) nach einem Tumult in doppelter Unterzahl.

Elche kehrte nach einem Zwischentief auf die Siegerstraße zurück. Nach sieben sieglosen LaLiga-Auftritten setzten sich Abwehrchef David Affengruber und Co. gegen Nachzügler Girona mit 3:0 durch. Dank des vierten Saisonsiegs ist der Aufsteiger, der schon siebenmal die Punkte geteilt hat, als Neunter wieder unter den Top Ten vertreten. Affengruber spielte bei den Hausherren durch.

