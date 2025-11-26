Alles zu oe24VIP
Paolo Scariano
© Fechter Management

Weihnachts-Konzert

"Buon Natale" 2025: Paolo Scariano begeistert mit festlicher Konzerttour

26.11.25, 15:26
Teilen

Paolo Scariano setzt nach dem großen Erfolg seiner ersten Solotour nach und präsentiert 2025 sein festliches Programm "Buon Natale" gemeinsam mit dem Belcanto Orchester Austria. 

Nach dem großen Erfolg seiner ersten Solo-Tour 2024/2025, die ihn mit ausverkauften Konzerten nach Wien, Klagenfurt und Graz führte, setzt Paolo Scariano seine musikalische Reise fort. Mit "Buon Natale" – Ein weihnachtliches Festkonzert präsentiert er 2025 ein stimmungsvolles Programm, das ganz im Zeichen der festlichen Jahreszeit steht.

Paolo Scariano

Paolo Scariano

© Fechter Management

Der Austro-Sizilianer und Meeresbiologe ist für seine große Stimme und seine warmherzige Ausstrahlung bekannt. Gemeinsam mit dem Belcanto Orchester Austria unter der Leitung von Dirigent Thomas Platzgummer sowie einem lokalen Kinderchor gestaltet er ein Konzert voller besinnlicher Weihnachtslieder und feierlicher musikalischer Momente.

"Buon Natale" lädt dazu ein, sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen und einen besonderen Abend mit Paolo Scariano und seinen musikalischen Gästen zu erleben.

Tourdaten:

  • 08. Dezember 25; 15:00 Uhr & 18:00 Uhr – Theater Akzent, Wien
  • 12.Dezember 25, 18 Uhr - VAZ, St Pölten
  • 19. Dezember 25; 18.00 Uhr - Konzerthaus Klagenfurt, Klagenfurt 

Paolo Scariano

Paolo Scariano

© Fechter Management

Paolo Scariano ist ein renommierter Tenor und Meeresbiologe aus Sizilien, der heute in Österreich lebt. Seine emotionale Präsenz und seine eindrucksvolle Stimme machten ihn einem breiten Publikum als Finalist der ORF-Show "Die große Chance" bekannt. Seit seiner erfolgreichen ersten Solotour hat er sich in der internationalen Musikszene fest etabliert und begeistert sein Publikum regelmäßig mit ausdrucksstarken und virtuosen Darbietungen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

