Strafzahlung! Hammer-Geldbuße für Formel-1-Stars

Kurz vor dem großen WM-Finale in Abu Dhabi sorgt Aston Martin unfreiwillig für Schlagzeilen: Fernando Alonso und Lance Stroll haben eine Pflichtveranstaltung verpasst – und müssen nun tief in die Tasche greifen.

Das letzte Rennwochenende der Saison hatte für die Aston-Martin-Piloten bereits vor dem Start des Grand Prix Konsequenzen. Fernando Alonso (44) und Lance Stroll (27) blieben dem offiziellen Fan-Forum fern, einer Veranstaltung, an der alle Fahrer und Teamchefs verpflichtend teilnehmen müssen.

Hammer Geldbuße von je 25.000 Euro.

Die Rennkommissare reagierten prompt: Beide Piloten erhalten eine Geldstrafe von je 25.000 Euro. Davon werden 15.000 Euro für zwölf Monate zur Bewährung ausgesetzt, sofern die Fahrer im genannten Zeitraum keine vergleichbaren Verstöße begehen.

Dinner mit Lewis Hamilton verpasst

Es war nicht das erste Fernbleiben der beiden an diesem Wochenende. Bereits am Donnerstag hatten Alonso und Stroll das traditionelle Fahrer-Abendessen verpasst, das von Lewis Hamilton organisiert wird und als inoffizieller Abschluss der Saison gilt.

Formel 1 im Renn-Krimi

Während Aston Martin für Nebengeräusche sorgt, steht die Formel 1 kurz vor einem der spannendsten Finalrennen der letzten Jahre. Beim Großen Preis von Abu Dhabi am Sonntag (14 Uhr) kämpfen Lando Norris (26), Oscar Piastri (24) und Max Verstappen (28) noch um die Krone der Königsklasse.