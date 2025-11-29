Alles zu oe24VIP
Polizei Blaulicht Deutschland
© David Inderlied/dpa/Symbolbild

Vater tatverdächtig

Frau und Baby in Düsseldorf tot aufgefunden

29.11.25, 16:07
Einsatzkräfte haben in einer Wohnung in der deutschen Stadt Düsseldorf eine Frau und ihr Baby tot entdeckt. 

Es bestehe der Verdacht, dass der 43 Jahre alte Vater des Kindes die beiden getötet haben könnte, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Slowake sei schwer verletzt festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Demnach waren Mutter und Kind am Samstagvormittag von der Polizei in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses gefunden worden.

Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. "Hinweise auf vergangene Einsätze in Zusammenhang mit häuslicher Gewalt sind nicht bekannt", hieß es. Weitere Angaben machten die Ermittler zunächst nicht.

