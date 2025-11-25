Königgrätz entdecken: Natur, Geschichte und Genuss im Osten Böhmens

Böhmens Schatz zwischen Schlachtfeld, Bergen und Genuss – ob auf den Spuren der Schlacht von 1866, beim Wandern durch das Riesengebirge oder beim Bummeln durch die elegante Stadt Hradec Králové – dieses Stück Böhmen bietet Authentizität, Ruhe und Vielfalt.

Im Osten Böhmens liegt eine Region, die mit ihrem Wechselspiel aus sanften Flusstälern, markanten Mittelgebirgen und geschichtsträchtigen Städten eine ebenso vielseitige wie reizvolle Erlebniswelt bereithält. Die Region Královéhradecký kraj (deutsch: Königgrätz) vereint Naturwunder wie uralte Sandsteinfelsen und auch architektonische Höhepunkte, wie elegante Jugendstilbauten. Hier grüßt das Böhmen von gestern und heute gleichermaßen. Mit dem Auto erreicht man die Region ab Wien in weniger als vier Stunden.

Barockensemble Kuks. Ein preisgekröntes Musterbeispiel des Denkmalschutzes. © Czech Tourism

Königliche Geschichte

Die Stadt Hradec Králové (Königgrätz) am Zusammenfluss von Elbe (Labe) und Adler (Orlice) trägt den Beinamen „Salon der Republik“ und blickt auf eine jahrhundertealte Geschichte zurück. Einst Residenz böhmischer Königinnen, trägt sie ihr königliches Erbe bis heute im Namen. Das historische Zentrum zeigt gotische, Renaissance- und Barockarchitektur, daneben Meisterwerke der Moderne von Josef Goˇcár und Jan Kotˇera, deren Spuren sich auch in Wien finden. Museen, Theater, Galerien und Festivals wie „Rock for People“ oder das „Theater der Europäischen Regionen“ beleben den Kulturkalender. Wer sich für moderne Kunst interessiert, den erwarten in der Galerie für zeitgenössische Kunst und im Ostböhmischen Museum spannende Einblicke.

Prägend. Im historischen Center von Hradec Králové beeindruckt die 700 Jahre alte Heilig-Geist-Kathedrale. © Gettyimages

Geschichte erleben

Diese Region ist nicht nur landschaftlich reizvoll, sondern auch tief mit der europäischen Geschichte verbunden.

Das Museum der Schlacht wurde in Chlum errichtet, ebenso der ursprüngliche Aussichtsturm, von dem man die umliegende Landschaft und das historische Schlachtfeld überblicken kann. Ganz in der Nähe entstand der moderne Archeopark, der Geschichte auf interaktive Weise vermittelt.

Baumwipfelpfad im Riesengebirge ist 43 Meter hoch. © Czecjh Tourism

Zu den traditionellen Veranstaltungen gehören die jährlichen Gedenkfeiern an die Schlacht von 1866, die mit einer großen Nachstellung (angekündigt für 3. Juli 2026) enden, an der Hunderte historische Darsteller teilnehmen. Im Jahr 2026 jährt sich dieses Ereignis zum 160. Mal – ein besonderer Anlass für einen Besuch.

Elbfall. Im Riesengebirge entspringt die Elbe. Der grüne Wanderweg führt von Spindermühle zu den Elbfall Kaskaden. © Czech Tourism

Steinerne Wunderwelt

Für aktive Touristen hält die Region unzählige Möglichkeiten bereit. Im Sommer lädt ein weit verzweigtes Netz an Radwegen und Wanderpfaden zu Entdeckungen ein. Besonders reizvoll: der Elberadweg, der am Ursprung der Elbe im Riesengebirge beginnt und bis nach Hamburg führt. Im Winter verwandeln sich das Riesengebirge (Krkonoše) mit dem höchsten Berg Tschechiens, der Schneekoppe (1.603 m), und das Adlergebirge (Orlické hory) in ein Paradies für Wintersportler mit gepflegten Skipisten und Langlaufloipen. Tausende Felstürme, beeindruckende Ausblicke: Im Naturschutzgebiet Adersbach-Weckelsdorfer Felsenstadt erwarten Besucher ein 81,4 Meter hohes steinernes Liebespaar, ein 16 Meter hoher Wasserfall, eine 50 Zentimeter schmale Felsgasse und ein kristallklarer See.

Afrika in böhmen. Highlight für Familien – wohnen im Bungalow im Safari Park in Dvur Králové. © Czech Tourism

Afrika im Herzen Europas

Wer mit Kindern unterwegs ist, sollte einen Ausflug in das Safari Camp von Dvur Králové nad Labem einplanen, das sich auf die afrikanische Natur konzentriert und einzigartig in seiner Art in Europa ist. Es erwartet Sie ein echtes Afrika-Erlebnis, denn Antilopen und Zebras spazieren direkt an Ihrem Bungalow vorbei!

Sehenswert ist auch die Festung Josefov, die auf Befehl von Josef II. errichtet wurde, um das Habsburger Reich vor den Preußen zu schützen. Im Rahmen eine Führung wandelt man durch ein Labyrinth unterirdischer Gänge, für Familien werden auch Gruseltouren angeboten. Neben den natürlichen und historischen Schätzen überzeugt die Region auch durch ihr kulinarisches Angebot. Zu den Spezialitäten gehören die süßen Horschitzer Röhrchen (Horické trubcky)– mit verschiedenen Cremen gefülltes Gebäck –, die der Legende nach bis auf Kaiser Napoleon zurückgehen.