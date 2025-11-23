Vilnius ist Europas neue Weihnachtshauptstadt – Magisches Winterwunderland im Baltikum

Wo Weihnachten noch Raum zum Staunen lässt: In Litauens Hauptstadt Vilnius verschmilzt festliche Magie mit nordischer Gelassenheit – und bietet ein authentisches Wintermärchen jenseits des Massentourismus.

Zwischen Glühwein und Schneeflocken erstrahlt Vilnius‘ Altstadt mit einem 20 Meter hohen Christbaum aus recycelten Materialien.

MÄRCHENHAFT. Die Gassen der Altstadt werden zur Adventzeit liebevoll dekoriert. Ideale Selfie-Spots. © Vilnius Tourismus

Paris, London, Wien – sie alle gelten als Klassiker unter den europäischen Weihnachtsstädten. Doch wer 2025 die „Weihnachtshauptstadt Europas“ besuchen möchte, landet in einer anderen Welt: in Vilnius, der charmanten Hauptstadt Litauens. Hier, im Herzen des Baltikums, ist Weihnachten noch das, was es sein sollte – leuchtend, herzlich und erstaunlich entspannt. Während andere Metropolen in Touristenmassen ersticken, schenkt Vilnius seinen Gästen das wohl kostbarste Geschenk der Saison: Zeit und Raum zum Durchatmen.

Winterwonderland Vilnius © Gabriel-Khiterer

Warum Vilnius Europas neue Weihnachtsmetropole ist

Vilnius ist anders. Während Europas Großstädte um Besucherrekorde ringen – Paris zählte 2024 über 22 Millionen Gäste, London fast ebenso viele –, wählt Vilnius bewusst einen anderen Weg. Nur rund 1,2 Millionen Reisende erkundeten im vergangenen Jahr die Stadt. Kein Gedränge, keine überfüllten Plätze, kein Stress. Stattdessen weite Gassen, klare Winterluft, und das Gefühl, Teil eines echten, gewachsenen Weihnachtsfestes zu sein.

X-MAS SHOPPING. Zahlreiche Stände verkaufen Kunsthandwerk von lokalen Artists. © Patryk Biegański

Das Christmas Cities Network, unterstützt vom Europäischen Parlament, hat Vilnius 2025 offiziell zur „Europäischen Weihnachtshauptstadt“ gekürt. Ein Titel, der die Stadt für ihre Mischung aus Kreativität, sozialem Engagement und nachhaltigem Handeln ehrt. Denn hier verschmelzen Geschichte und Moderne, Tradition und Innovation – mit einer Prise baltischer Poesie.

Christbäume, die beeindrucken. © Domantas Kancleris

Der spektakuläre Weihnachtsbaum am Domplatz

Das Herz des Weihnachtsfestes schlägt auf dem Domplatz. Hier wird am 29. November der berühmte Weihnachtsbaum von Vilnius erstrahlen – ein Ereignis, das jedes Jahr Tausende Einheimische und Gäste in festliche Vorfreude versetzt.

Im Herzen des Domplatzes erhebt sich das funkelnde Zentrum des Festes: ein 20 Meter hohes, stilisiertes Ornament, das einen echten, 15 Meter hohen Tannenbaum aus der Region um Vilnius umschließt. Die filigrane Aluminiumkonstruktion ist mit sieben Kilometern leuchtender LED-Lichter, über 300 goldfarbenen, recycelbaren Kugeln und zahllosen glitzernden Lichtpunkten geschmückt.

Das dreidimensionale Design lässt den Baum aus jedem Blickwinkel erstrahlen – ein Spiel aus Licht und Tiefe, das den gesamten Platz in ein Meer aus sanftem Glanz taucht. Mit ihren 16 Metern Durchmesser lädt die Installation nicht nur zum Staunen aus der Ferne ein, sondern auch dazu, einzutreten und das Licht von innen zu erleben – ein immersiver Moment purer Weihnachtsmagie.

Schon frühere Bäume sorgten international für Aufsehen – ob als Schachfigur, Geburtstagstorte oder Spielzeugbaum. Die Stadt wurde mehrfach für den „schönsten Weihnachtsbaum Europas“ ausgezeichnet und gilt inzwischen als Trendsetter in Sachen Festdekoration.

HINGUCKER. Gestrickte Winterkleider für die Skulpturen der Stadt. © Vilnius Tourismus

Kreative Traditionen: Wenn Denkmäler Winterkleidung tragen

Vilnius feiert mit Fantasie. Ein Beispiel ist die herzerwärmende Aktion „Christmas Knits“, bei der lokale Künstler und Strickbegeisterte die Skulpturen der Stadt in handgestrickte Winterkleidung hüllen. Elf Denkmäler – darunter der Großfürst Gediminas, die Schriftstellerin Žemaitė oder gar ein Gorilla aus dem Kunstviertel Paupys – tragen nun bunte Schals, Mützen und Pullover.

Die Idee knüpft an alte litauische Legenden an, nach denen Objekte an Heiligabend zum Leben erwachen. Das Projekt steht zugleich für Kreativität, Gemeinschaft und Nachhaltigkeit – Werte, die Vilnius’ Weihnachtsgeist prägen.

EISLAUFEN am Rathausplatz zwischen klassizistischen Fassaden kann man bis Jänner. © Vilnius Tourismus

Aktiv durch die Adventszeit: Eislaufplatz, Elfenlauf & Designmarkt

Wer Weihnachten aktiv erleben will, hat in Vilnius viele Möglichkeiten. Auf dem Rathausplatz gleiten Schlittschuhläufer zwischen klassizistischen Fassaden dahin – die Eisbahn bleibt bis Ende Jänner geöffnet.

Am 6. Dezember bringt der Vilnius Christmas Run Bewegung in die Stadt: Tausende verkleidete Elfen und Weihnachtsmänner joggen durch die Altstadt, begleitet von Musik und Lichterglanz.

Auf dem Vinco-Kudirkos-Platz präsentiert ein Designmarkt über 40 lokale Künstler und Designer, die nachhaltige Produkte, Mode und Handwerkskunst wie handgefertigte Kerzen oder Schmuck anbieten.

Wer lieber genießt, findet auf den Weihnachtsmärkten rund um die Kathedrale Glühwein und süß duftende Kuciukai – kleine Mohngebäckstücke, die zu Litauens klassischem Heiligabendessen Kucios gehören.

TRADITIONELL. Mit dem geschmückte Weihnachtszug geht‘s vorbei an den beiden Christbäumen der Stadt. © Vilnius Tourismus

Digitale Weihnachtswelt: Interaktive Karte & Erlebnisse für Familien

2025 wird Vilnius’ Weihnachtswunder interaktiv: Eine digitale Weihnachtskarte führt Besucher zu mehr als 70 festlichen Orten in der Stadt – von der beleuchteten Pilies-Straße über den Gastro-Markt im ehemaligen Lukiškės-Gefängnis bis hin zur Sauna im Freien. QR-Codes in Form roter Schlitten zeigen den Weg zu besonderen Spots und Überraschungen.

Für Kinder: Ringelspiel fahren gehört auch in Vilnius dazu. © Vilnius Tourismus

Sogar der Bahnhof verwandelt sich in ein Erlebniszentrum: In der „Werkstatt des Weihnachtsmanns“ lauschen Kinder Geschichten, basteln Geschenke oder backen mit der „Weihnachtsoma“ Plätzchen. Zugreisende aus Polen oder Lettland werden schon unterwegs von festlich geschmückten Waggons empfangen.

Vilnius ist kompakt und fußläufig, die Altstadt UNESCO-Welterbe und von weihnachtlichem Glanz durchzogen. Schneefall ist hier keine Seltenheit, die Temperaturen liegen oft unter Null – ideal, um den heißen Beeren-Kwas, ein Getränk aus vergorenem Brot, oder einen Gewürzwein in einem der gemütlichen Cafés zu genießen.

Irene Stelzmüller