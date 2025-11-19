Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Reiselust
Reiselust
Startseite Aktivurlaub Europa Hotel Tipps Österreich Reisen mit Kindern Reisetipps Welt
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Reiselust
  3. Europa
Bye Skiurlaub! Diese Reiseziele bieten geheime Winter-Abenteuer
© Getty Images

Pistenpause!

Bye Skiurlaub! Diese Reiseziele bieten geheime Winter-Abenteuer

19.11.25, 10:51
Teilen

Winterurlaub ohne Ski? Klingt ungewöhnlich, macht aber richtig Spaß! Statt Pistenstress warten in Europa faszinierende Abenteuer: von stillen Schneeschuhwanderungen über magische Nordlichter bis hin zu rasanten Huskytouren. 

Skiurlaub gehört für viele einfach zum Winter dazu. Hoch auf den Berg, rein in die Gondel, runter die Piste - REPEAT. Doch Winterwunderland kann so viel mehr sein als Skibrillen-Abdrücke im Gesicht und kalte Füße in Skischuhen. Wer Lust auf Schnee, Natur und echte Abenteuer hat, aber nicht unbedingt auf zwei Brettern stehen möchte, findet in Europa jede Menge magische Alternativen. 

Wir haben hier die besten Reiseziele mit alternativen Winter-Abenteuern.

1. Die besten Reiseziele zum Schneeschuhwandern

Der vielleicht entspannteste Wintersport überhaupt und gleichzeitig vielleicht sogar einer der schönsten. Schneeschuhwandern führt Sie in stille und ruhige Ecken, die Skifans nie zu Gesicht bekommen. 

Lesen Sie auch

Bye Skiurlaub! Diese Reiseziele bieten geheime Winter-Abenteuer
© Getty Images

Top-Ziele in Europa:

  • Südtirol (Italien): Dolomitenpanorama zum Niederknien.
  • Tirol & Vorarlberg (Österreich): Perfekte Einsteiger-Routen und professionelle Guides.
  • Schwarzwald (Deutschland): Sanfte Hügel, tiefe Wälder, super familienfreundlich.
  • Pyrenäen (Spanien): Weniger touristisch, aber traumhafte Schneelandschaften.
  • Tatra-Gebirge (Polen/Slowakei): Günstig, wild, beeindruckend. 

2. Nordlichter jagen: Einmal im Leben erleben 

Dieses Naturphänomen macht sprachlos und Europa ist weltweit eines der besten Gebiete, um Aurora Borealis zu sehen. 

Bye Skiurlaub! Diese Reiseziele bieten geheime Winter-Abenteuer
© Getty Images

Top-Ziele in Europa:

  • Lappland (Finnland): Klassischer Nordlicht-Hotspot.
  • Tromsø & Lofoten (Norwegen): Mit Glück mehrere Nächte hintereinander sichtbar.
  • Abisko (Schweden): Bekannt für besonders klare Nächte.
  • Island: Nordlichter plus Geysire, Eisstrände und heiße Quellen, Jackpot. 

3. Hundeschlittenfahren

Ein Team aus Huskys, frischer Schnee, freie Wildnis: Mehr Wintergefühl geht kaum. 

Bye Skiurlaub! Diese Reiseziele bieten geheime Winter-Abenteuer
© Getty Images

Top-Ziele in Europa:

  • Finnisches Lappland (Rovaniemi, Levi, Inari): Hundeschlitten-Mekka.
  • Kiruna & Sarek Nationalpark (Schweden): Wilde, unberührte Natur.
  • Norwegen (Alta, Finnmark): Perfekt für längere Hundeschlittentouren.
  • Nordfinnland & Nordnorwegen: Hier finden auch professionelle Langstreckenrennen statt, echtes Polarfeeling. 

 

Europa bietet im Winter so viele außergewöhnliche Erlebnisse, dass klassische Pisten glatt einpacken können.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden