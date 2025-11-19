Bye Skiurlaub! Diese Reiseziele bieten geheime Winter-Abenteuer

Winterurlaub ohne Ski? Klingt ungewöhnlich, macht aber richtig Spaß! Statt Pistenstress warten in Europa faszinierende Abenteuer: von stillen Schneeschuhwanderungen über magische Nordlichter bis hin zu rasanten Huskytouren.

Skiurlaub gehört für viele einfach zum Winter dazu. Hoch auf den Berg, rein in die Gondel, runter die Piste - REPEAT. Doch Winterwunderland kann so viel mehr sein als Skibrillen-Abdrücke im Gesicht und kalte Füße in Skischuhen. Wer Lust auf Schnee, Natur und echte Abenteuer hat, aber nicht unbedingt auf zwei Brettern stehen möchte, findet in Europa jede Menge magische Alternativen.

Wir haben hier die besten Reiseziele mit alternativen Winter-Abenteuern.

1. Die besten Reiseziele zum Schneeschuhwandern

Der vielleicht entspannteste Wintersport überhaupt und gleichzeitig vielleicht sogar einer der schönsten. Schneeschuhwandern führt Sie in stille und ruhige Ecken, die Skifans nie zu Gesicht bekommen.

© Getty Images

Top-Ziele in Europa:

Südtirol (Italien): Dolomitenpanorama zum Niederknien.

Dolomitenpanorama zum Niederknien. Tirol & Vorarlberg (Österreich): Perfekte Einsteiger-Routen und professionelle Guides.

Perfekte Einsteiger-Routen und professionelle Guides. Schwarzwald (Deutschland): Sanfte Hügel, tiefe Wälder, super familienfreundlich.

Sanfte Hügel, tiefe Wälder, super familienfreundlich. Pyrenäen (Spanien) : Weniger touristisch, aber traumhafte Schneelandschaften.

: Weniger touristisch, aber traumhafte Schneelandschaften. Tatra-Gebirge (Polen/Slowakei): Günstig, wild, beeindruckend.

2. Nordlichter jagen: Einmal im Leben erleben

Dieses Naturphänomen macht sprachlos und Europa ist weltweit eines der besten Gebiete, um Aurora Borealis zu sehen.

© Getty Images

Top-Ziele in Europa:

Lappland (Finnland): Klassischer Nordlicht-Hotspot.

Klassischer Nordlicht-Hotspot. Tromsø & Lofoten (Norwegen): Mit Glück mehrere Nächte hintereinander sichtbar.

Mit Glück mehrere Nächte hintereinander sichtbar. Abisko (Schweden): Bekannt für besonders klare Nächte.

Bekannt für besonders klare Nächte. Island: Nordlichter plus Geysire, Eisstrände und heiße Quellen, Jackpot.

3. Hundeschlittenfahren

Ein Team aus Huskys, frischer Schnee, freie Wildnis: Mehr Wintergefühl geht kaum.

© Getty Images

Top-Ziele in Europa:

Finnisches Lappland (Rovaniemi, Levi, Inari): Hundeschlitten-Mekka.

Hundeschlitten-Mekka. Kiruna & Sarek Nationalpark (Schweden): Wilde, unberührte Natur.

Wilde, unberührte Natur. Norwegen (Alta, Finnmark): Perfekt für längere Hundeschlittentouren.

Perfekt für längere Hundeschlittentouren. Nordfinnland & Nordnorwegen: Hier finden auch professionelle Langstreckenrennen statt, echtes Polarfeeling.

Europa bietet im Winter so viele außergewöhnliche Erlebnisse, dass klassische Pisten glatt einpacken können.