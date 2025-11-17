Magisches Lappland: Nordlichter, Weihnachtsmann & Winterabenteuer in Rovaniemi

Zu Besuch bei Santa Claus in Rovaniemi, wo Weihnachtsmagie Wirklichkeit und der Winter zum unvergesslichen Märchen werden. Hier trifft man nicht nur den Weihnachtsmann, sondern kann auch Rentiere füttern, mit Huskys Schlitten fahren oder Schneemobil-Safaris erleben.

Von Rentiersafaris bis zu Nordlichtern – Lappland mit seinen verschneit glitzernden Wäldern entführt Besucher in eine arktische Märchenwelt. Hier im finnischen Rovaniemi, das direkt am nördlichen Polarkreis (66°33‘45,9‘‘) liegt, tanzen die Schneeflocken, leuchten die Nordlichter – und Weihnachten wird zum Abenteuer für Groß und Klein! Wussten Sie, dass der Polarkreis mitten durch das Weihnachtsmanndorf verläuft? Sie können die magische Linie am Platz vom Weihnachtsmanndorf überqueren! Die Polarkreislinie ist deutlich markiert – wer sie überquert, erhält eine Urkunde als Symbol für seine Abenteuerlust.

© Gettyimages

Treffen mit dem Weihnachtsmann

Im Santa Claus Village können Besucher den Weihnachtsmann an jedem Tag des Jahres treffen und magische Momente voller Staunen und Freude erleben. Sein Geschenkesack ist gefüllt mit Wärme, Freundlichkeit und märchenhafter Atmosphäre – Elfen begleiten das Treffen, machen Fotos und sorgen für festliche Stimmung. Das Christmas House Santa und das Santa Claus Office laden zu privaten Treffen (kostenlos) ein. Unvergesslich die liebevoll gestalteten Hütten, die von Elfen bevölkert sind und Geschichten erzählen. Postkartenfans aufgepasst: Im Santa Claus Post Office können Grüße weltweit verschickt werden – mit dem unverwechselbaren Polarkreis-Stempel!

Willkommen bei Santa Claus. Hier wird der Zauber von Weihnachten lebendig. © Gettyimages

Das Postamt ist ganzjährig geöffnet, und hinter dem berühmten roten Briefkasten versteckt sich ein kleines Weihnachtsgeheimnis: Alle Briefe werden pünktlich zu Weihnachten verschickt.

Arctic circle. Im Santa Claus Village überqueren Sie den Polarkreis – hier beginnt die Arktis. © Gettyimages

Im Haus der Weihnachtsfrau erzählen Mrs. Santa Claus und die Elfen Geschichten, führen durch die Elfenakademie und laden Kinder dazu ein, selbst kleine Helfer zu werden. Humorvolle Aktivitäten und liebevolle Erlebnisse machen das Santa Claus Village zu einem interaktiven Märchenland, das die Familien zusammenbringt.

Entspannend. Wandern mit Rentieren durch die verschneite Landschaft Lapplands. © Gettyimages

Santa’s Pets & Rentierabenteuer

Im Weihnachtsdorf kann man auch Santas Rentiere und Alpakas treffen und mit ihren Lieblings-Leckerlis füttern. Winterabenteuer wie Schlittenfahrten, Rentier- oder Alpakawanderungen stehen ebenso auf dem Programm. Im Santa Claus Reindeer Resort kann man zudem traditionelle Lappland-Gerichte genießen. Für ein winterliches Picknick mit Rodelspaß ist ebenfalls gesorgt. Die benötigte Ausrüstung wird zur Verfügung gestellt und ist im Eintrittspreis inkludiert. Gäste können auch die Lappenzelt-Hütte (Kota) sowie das Lagerfeuer mit Grill nutzen. Snacks und Getränke kann man im Elfenladen erwerben. Darüber hinaus bietet das Santa Claus Reindeer Resort traditionelle lappländische Küche – perfekt für eine winterliche Stärkung nach Outdoor-Abenteuern.

Magische Nächte. Im verschneiten Rovaniemi tanzen die Nordlichter in Grün bis Violett. © Gettyimages

Nordlichter erleben

Rovaniemi ist ein Paradies für Nordlichtjäger. Von Ende August bis Anfang April lassen sich die farbenprächtigen Polarlichter am klaren Himmel beobachten. Geführte Aurora borealis (so nennt man die Nordlichter) - Safaris bringen die Besucher an dunkle, ungestörte Orte, an denen das faszinierende Himmelsspektakel besonders gut sichtbar ist – ein unvergessliches Highlight jedes Winterurlaubs, das mit etwas Glück sogar direkt über dem Weihnachtsmanndorf zu sehen ist.

Rasant. Auf dem Husky-Schlitten gleiten Sie durch die stille Winterlandschaft. © Gettyimaegs

Winteraktivitäten in Finnland

Mit Huskys durch Lappland: Eine Hundeschlittentour ist weit mehr als ein Abenteuer. Sie ist die Rückkehr zu einer der ursprünglichsten Arten, sich im hohen Norden fortzubewegen – und zugleich tiefes Eintauchen in die magische Winterlandschaft. Besonders rund um Muonio, Ivalo oder Pallas bieten kleine Familienbetriebe authentische Touren an, bei denen Sie nicht einfach nur mitfahren, sondern selbst das Gespann lenken dürfen.

Skifahren in Finnland ist anders als in den Alpen: keine Warteschlangen, keine Musik, keine Hektik – nur Stille, Weite und klare Winterluft. In Levi und Ylläs, den größten Skigebieten Lapplands bei Kittilä, zählen nicht die Höhenmeter, sondern das Naturerlebnis. Breite, bis zu drei Kilometer lange Pisten, trockener Pulverschnee und Temperaturen bis minus 30 Grad machen das Fahren einzigartig. Von November bis Mai dauert die Saison – perfekt besonders für Langläufer, die auf hunderten beleuchteten Loipenkilometern durch die arktische Schneewelt gleiten können.

Schneeschuhwandern in unberührter Natur ein Abenteuer auf leisen Sohlen © Gettyimages

Schneeschuhwandern ist eine der ursprünglichsten Arten, Lapplands Winterlandschaft zu entdecken. Einst Werkzeug der Rentierhirten und Jäger sind Schneeschuhe heute ideales Mittel, um die stille Weite zu erkunden. Im Urho-Kekkonen-Nationalpark bei Saariselkä führen markierte Routen über Hochebenen und gefrorene Moore. Am besten schließen Sie sich einer geführten Tour an – die Guides kennen sichere Wege, erzählen Geschichten und wissen, wo sich mit etwas Glück Rentiere, Elche oder Polarfüchse zeigen.

Die besten Tipps für den Winterurlaub in Lappland

Schlafen

Glass Resort****/Rovaniemi. Luxuriöse Apartments mit Nordlichtblick, privaten Saunen und Hot-Spring-Pools. Restaurant Gallis serviert regionale Küche. Ferienwohnung für 2 Personen inkl. Frühstück ab 395 Euro pro Nacht. https://glassresort.fi/



Metsähirvas/ Rovaniemi: Die idyllische Unterkunft liegt 25 km vom Weihnachtsdorf entfernt. Gemütlich eingerichtete Zimmer im skandinavischen Stil. Restaurant und Sauna. Huskyfahrten bis hin zu Aurora-Ausflügen. 1N im DZ inkl. Frühstück für 2 Pers. ab 185 Euro. www.metsahirvas.fi

Anreise

Direktflug. Austrian Airlines fliegt ab 22. November einmal wöchentlich (immer Samstag) und ab Dezember 5x pro Woche nach Rovaniemi. Preis: ab 440 Euro. www.austrian.com

Eurowings fliegt im Jänner 2x pro Woche und im Februar und März 3x pro Woche nach Rovaniemi ab 119,99 Euro. www.eurowings.com

Erlebnisse

Aurora Horses/Rovaniemi. Das Familienunternehmen im Santa Claus Dorf bietet Reittouren, Schlitten- und Kutschfahrten mit schönen Finnpferden an. Preis ab 105 Euro. www.aurorahorses.com

Lesen

Magisch. Reiseführer für Rovaniemi von Sienna Norlund. Erkunden Sie damit das finnische Winterwunderland. Inklusive Packliste. Preis ab 16,65 Euro.

Website

Besuch bei Santa Claus. Alle Infos zu Aktivitäten, Unterkünften, Kulinarik und Shopping finden Sie auf https://santaclausvillage.info/de/

Tipps to go

Saunakultur. Finnland ohne Sauna? Unvorstellbar! Moderne Saunen bieten Winterwellness der Extraklasse. Nach einem heißen Schwitzgang geht‘s zum Abkühlen ins Eiswasser oder Schneeloch.