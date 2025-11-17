Planen Sie 2026 eine Weltreise? HIER sollten Sie unbedingt Halt machen

Eine Studie der Airline-Allianz oneworld zeigt die zehn beliebtesten Ziele für Weltreisen 2026.

Viele von uns träumen davon, die Koffer zu packen und die Welt zu bereisen. Früher waren Weltreisen nur den Superreichen vorbehalten. Heute jedoch sind Reisen über mehrere Kontinente dank günstiger Flugangebote und Billigfluggesellschaften für immer mehr Menschen möglich.

Eine aktuelle Studie der Airline-Allianz oneworld zeigt nun die zehn beliebtesten Ziele für Weltreisen im Jahr 2026. Besonders auffällig: Reisende aus Japan unternehmen am häufigsten eine Reise mit mehreren Stopps, gefolgt von Australien, Großbritannien, den USA und Hongkong.

Die Top-Ziele für Weltreisende 2026

Im Folgenden stellen wir die begehrtesten Reiseziele für Weltreisende im Jahr 2026 vor.

London

© Getty Images

Es überrascht kaum, dass London zu den Top-Zielen globaler Reisender gehört. Die britische Hauptstadt ist bekannt für historische Wahrzeichen wie Westminster Abbey, das Parlamentsgebäude und den Buckingham-Palast – ebenso wie für bekannte Einkaufsstraßen wie die Oxford Street und Bond Street. Mehrere Stadtteile Londons zählen zum UNESCO-Weltkulturerbe, darunter der Tower of London, Maritime Greenwich und Westminster. Das West End lockt Besucher zudem mit Weltklasse-Theaterproduktionen und Musicals.

Tokio

© Getty Images

Die japanische Hauptstadt ist ein begehrtes Ziel für Weltreisende. Die Skyline mit dem Tokyo Skytree und dem Tokyo Tower beeindruckt ebenso wie historische Orte wie Asakusa mit dem Senso-ji-Tempel oder das ruhige Meiji Jingu-Schrein. Dank der Hochgeschwindigkeitszüge kann Tokio zudem ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge nach Kyoto, Hiroshima oder zum Fuji sein. Typische Routen führen von Tokio über Hongkong, Sydney, Auckland und San Francisco zurück nach Europa.

Doha

© Getty Images

Die Hauptstadt Katars und wichtiger Finanzplatz ist für moderne Architektur bekannt, die futuristische Wolkenkratzer mit kulturellem Erbe verbindet. Doha punktet zudem mit erstklassigen Museen, luxuriösen Einkaufsmöglichkeiten und traditionellen Märkten wie Souq Waqif. Qatar Airways, Mitglied der oneworld-Allianz, verbindet die Stadt mit zahlreichen internationalen Destinationen.

Hongkong

© Getty Images

Hongkong ist nicht nur ein Wirtschaftsstandort, sondern auch ein Paradies für Shopping-Fans und bekannt für seine vielfältige kulinarische Szene. Dank exzellenter Verkehrsverbindungen ist die Stadt ein idealer Ausgangspunkt für Reisen zu weiteren asiatischen Zielen wie Macau, Shenzhen oder Guangzhou.

Sydney

© Getty Images

An der Ostküste Australiens ist Sydney bekannt für seinen beeindruckenden Hafen, das Opernhaus, die Harbour Bridge und wunderschöne Strände. Häufige Stopps auf Multi-Stop-Reisen sind Bangkok, Kuala Lumpur, Singapur, Hongkong oder Bali.

Los Angeles

© Getty Images

Los Angeles lockt mit Venice Beach, dem Hollywood Walk of Fame und einem pulsierenden Stadtleben. LA ist ein wichtiger internationaler Flughafen-Hub, und die Metroerweiterung erleichtert die Fortbewegung in der Stadt und Umgebung.

Dallas/Fort Worth

© Getty Images

Die Region Dallas-Fort Worth in Texas ist bei Reisenden beliebt. Während Dallas ein geschäftiges urbanes Zentrum bietet, vermittelt Fort Worth ein entspanntes texanisches Flair. Beide Städte bieten zahlreiche kulturelle und wirtschaftliche Highlights. Flüge nach Cancún in Mexiko dauern nur etwa zweieinhalb Stunden, ideal für Ausflüge südlich der Grenze.

New York

© Getty Images

Kein Weltreise-Ziel wäre komplett ohne New York, die „Stadt, die niemals schläft“. Sie ist ein Hotspot für kulinarische Vielfalt, Shopping und Kultur. Häufig wird New York mit Toronto oder Barbados kombiniert, aber auch US-Städte wie Las Vegas, Philadelphia oder Miami stehen auf den Reiserouten.

Melbourne

© Getty Images

Die australische Küstenstadt Melbourne gilt als Paradies für Kunstliebhaber. Die berühmten Gassen wie Hosier Lane dienen als Open-Air-Galerien für Street Art. Melbourne ist zudem Gastgeber zahlreicher Festivals, Theater-, Musik- und Literaturveranstaltungen.

Singapur

© Getty Images

Singapur bietet mit dem Marina Bay-Viertel eine ikonische Skyline und moderne Architektur. Singapore ist bekannt für seine grünen Oasen, vielseitige Küche und ein ausgezeichnetes Flughafen-Netzwerk, das Reisende mit über 150 Städten weltweit verbindet.