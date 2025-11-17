Günstige Fernreiseziele im Winter: Wo Sie jetzt Sonne zum Bestpreis finden

Der Herbst neigt sich dem Ende zu und der Winter steht schon in den Startlöchern. Wer Sonne statt Frost will, kann auch günstig in die Ferne reisen. Wir haben hier die günstigsten Fernreiseziele für Sie.

Der Winter ist bald da und mit ihm die große Frage: „Warum ist es eigentlich schon wieder um 16 Uhr finster?“ Wenn Sie das graue Dauernieselwetter am liebsten gegen Sonne, Palmen und Strand tauschen würden, sind Sie damit definitiv nicht allein. Aber klar: Fernreise ja, Konto auf Null nein. Genau deshalb haben wir hier die günstigsten Fernreiseziele für den Winter gesammelt.

1. Thailand: Klassiker für Sonnenhungrige

Thailand ist ein absoluter Winter-Hotspot, und zwar nicht nur wegen der Temperaturen. Von Dezember bis April ist Trockenzeit, also bestes Badewetter, glasklare Gewässer und Strandfeeling pur. Und obwohl Thailand in der Hochsaison etwas teurer ist als sonst, bleibt es eines der preiswertesten Fernreiseziele überhaupt: Streetfood für ein paar Euro, Unterkünfte für jeden Preisrahmen und Transport, der das Budget nicht sprengt. Wer clever bucht, spart noch mehr - etwa durch kleinere Beach-Orte statt bekannter Party-Hotspots.

© Getty Images

2. Vietnam: Natur, Kultur & Top-Preise

Vietnam ist ein echtes Preis-Leistungs-Wunder: beeindruckende Landschaften, geschichtsträchtige Städte und Essen, das Ihnen für wenig Geld ein breites Grinsen ins Gesicht zaubert. Ob Halong-Bucht, Sa-Pa-Reisterrassen oder die Kaiserstadt Hué, hier reiht sich ein Highlight ans nächste. Und gleichzeitig bleiben die Kosten für Hotels, Transport und Essen unglaublich niedrig. Besonders für Naturfans und Entdecker:innen ein Traumziel im Winter.

© Getty Images

3. Bali: Tropenfeeling zum Sparpreis

Bali im Winter? Ja, es ist Regenzeit, ABER: genau deshalb sind die Preise niedriger. Und die gute Nachricht: Entlang der Nordküste und im Osten regnet es deutlich weniger. Die Schauer sind außerdem meist kurz und danach strahlt wieder die Sonne. Die Temperaturen bleiben das ganze Jahr über tropisch angenehm, und wer flexibel reist, findet echte Schnäppchen. Jede Menge Strand, Tempel, Reisterrassen und das alles zu Nebensaisonpreisen. Nicht schlecht, oder?

© Getty Images

4. Dominikanische Republik: All Inclusive zum Bestpreis

Wenn Sie es möglichst unkompliziert wollen, dann ab in die Dominikanische Republik. Hier lohnt sich All Inclusive fast immer: Die Resorts sind nur minimal teurer, dafür bekommen Sie volle Verpflegung und oft richtig guten Komfort. Die Dom. Rep. ist außerdem für erschwinglichen Luxus bekannt: 5-Sterne-Resorts mit Flug um ca. 1.500 Euro pro Person sind absolut realistisch. Perfekt für alle, die Wärme wollen, aber ihr Budget nicht sprengen möchten.

© Getty Images

5. Mexiko: Traumtemperaturen & faire Preise

Mexiko ist im Winter klimatisch ein Volltreffer: 27 bis 30 Grad, warmes Meer und Sonnengarantie. Und das Beste? Der Jänner und Februar sind oft günstiger als der Frühling. Jackpot! Essen ist leistbar (einheimische Küche ab ca. 3 Euro), Getränke sind günstig und sowohl Selbstversorger-Unterkünfte als auch All-Inclusive-Resorts haben faire Preise. Wer möchte, kann hier aber auch richtig luxuriös urlauben, nach oben ist alles offen.

© Getty Images

Wenn Sie genug vom Wintergrau haben, müssen Sie nicht gleich Ihr Sparbuch opfern. Thailand, Vietnam, Bali, die Dominikanische Republik und Mexiko bieten alles, was man sich im Winter nur wünschen kann.