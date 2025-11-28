Laut italienischem Gourmetführer: Das ist das beste Tomatensugo aus dem Supermarkt

Der Gourmetführer „Gambero Rosso“ hat 28 Tomatensaucen verkostet und ein Ranking der besten Produkte erstellt.

Manchmal passiert es schneller, als einem lieb ist: Man steht im Supermarkt, möchte „nur schnell“ eine Tomatensauce holen – und wird von einem Dschungel aus roten Gläsern, Flaschen und Kartons regelrecht überfallen. Bio, Nonna, Napoli, „Tradizionale“, „Rustica“, „Super Cremosa“… Wer soll sich da noch auskennen? Genau diese Supermarkt-Überforderung hat jetzt auch Italiens renommiertester Gourmetführer „Gambero Rosso“ erkannt – und kurzerhand Ordnung ins Tomatensugo-Regal gebracht.

Der Gourmetführer hat 28 Tomatensaucen blind verkostet und daraus ein Ranking der neun besten Produkte erstellt.

Die Top 9 Tomatensugos laut Gambero Rosso

© Getty Images

1. Platz: Passata Verace von Cirio

Die Traditionsmarke Cirio, eine Pionierin der italienischen Konservenindustrie, holt sich den Sieg. Trotz leichter Wasserabsetzung im Glas überzeugt der Geschmack: reif, süß, rund, mit zurückhaltender Säure. Preis: 700 g um 1,59 €.

2. Platz: Pomodorissima La Passata von Santa Rosa

Diese Passata kommt aus Bologna und hat sowohl kalt als auch warm begeistert. Preis: 700 g um 1,19 €.

3. Platz: Il delicato – Passata extrafine von Petti

Extrafein aus der Toskana – geschmacklich elegant, mit Wurzeln der Gründerfamilie in Kampanien. Preis: 700 g um 1,99 €.

4. Platz: Passata di Pomodoro Vitale

Ein Produkt aus Kampanien, am Fuß des Vesuvs abgefüllt. Preis: 690 g um 0,99 €.

5. Platz: Fior di passata von Rodolfi

Parma lässt grüßen: ein Unternehmen, das die industrielle Tomatensaucenproduktion geprägt hat. Preis: 690 g um 1,49 €.

6. Platz: Passata di Pomodoro von Mutti

Der Parma-Klassiker – bekannt für besonders naturnahe Landwirtschaft. Preis: 700 g um 1,59 €.

7. Platz: Passata di pomodoro von Casa Coricelli

Eigentlich ein Olivenöl-Hersteller aus Umbrien, der hier auch tomatig überzeugen kann. Preis: 690 g um 1,39 €.

8. Platz: Passata De Rica

Aus Piacenza, mit besonders schneller Verarbeitung nach der Ernte – was die Frische schützt. Preis: 700 g um 1,85 €.

9. Platz: Passata di Pomodoro von Sarchio

Bio-orientiert, aus toskanischen Tomaten, ganz ohne Zusatzstoffe. Preis: 425 g um ca. 2,30 €.

© Getty Images

Auch in Österreich erhältlich

Viele der prämierten Marken – allen voran Mutti, Cirio, Petti und teilweise De Rica – finden sich längst auch in österreichischen Supermärkten. Besonders spannend: Während die Preise in Italien meist etwas niedriger ausfallen, gelten dieselben Produkte auch hierzulande als verlässliche Qualitätsmarker für Hobbyköche.

Die Ergebnisse bestätigen zudem einen Trend, der auch in Österreich sichtbar ist: Passata schlägt Stückiges. Die feinst passierten Tomaten bleiben die bevorzugte Basis für schnelle Pastagerichte.

Wer also demnächst seine Pasta „wie in Italien“ genießen möchte, weiß jetzt, zu welchen Gläsern man guten Gewissens greifen kann.