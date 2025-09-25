Pasta-Glück für Faule: Schnelle & einfache Rezepte voller Abwechslung

Neuer Tag, andere Pasta! Unterschiedliche Nudelsorten facettenreich aufgetischt.

Die Vielfalt an Pastaformen ist beeindruckend groß – da hat man direkt einen Grund, das Nudelgericht nahezu täglich aufzutischen. Langweilig wird einem dabei nicht!

Fusilli mit Kohlsprossen- Salsiccia-Carbonara

© StockFood

Zutaten für 4 Personen

400 g Fusilli

Salz

500 g Kohlsprossen

300 g Salsiccia

1 EL Butter

1 EL Olivenöl

100 ml Obers

60 g geriebener Parmesan

1 Ei

3 Stängel Petersilie

Pfeffer

Chiliflocken zum Bestreuen

Zubereitung * LEICHT * 50 min

Fusilli in reichlich Salzwasser nach Packungsanleitung al dente garen. Kohlsprossen waschen, putzen und halbieren. In kochendem Salzwasser ca. 6 Minuten blanchieren, dann eiskalt abschrecken und abtropfen lassen. Die Haut der Salsiccia abziehen und das Wurstbrät in Stücke schneiden. In einer großen Pfanne in Butter und Olivenöl von allen Seiten gebräunt braten. Die Kohlsprossen hinzufügen und ebenfalls leicht bräunen lassen. Obers, Parmesan und Ei verquirlen und würzen. Die abgetropften Nudeln mit dem Pfanneninhalt verschwenken. Die Obers-Mischung dazugeben, untermischen und dabei heiß werden (aber nicht kochen) lassen, bis die Sauce leicht eindickt. Petersilie waschen, trockenschütteln und die Blättchen über die Nudeln zupfen. Mit Pfeffer würzen und mit Chiliflocken bestreuen.

Trofie mit Erdäpfeln, Bohnen und Pistazienpesto

© StockFood

Zutaten für 4 Personen

2 Knoblauchzehen

1 Handvoll Basilikum

40 g gehackte Pistazien

75 ml Olivenöl

60 g geriebener Pecorino

Salz, Pfeffer

300 g festkochende Erdäpfel

200 g gelbe Bohnen

100 g grüne dünne Bohnen

500 g Trofie

2 EL Butter

Basilikumblätter für die Garnitur

Zubereitung * LEICHT * 60 min

Knoblauchzehen abziehen und vierteln. Das Basilikum waschen, trockenschütteln und die Blätter grob hacken. Mit Knoblauch, 25 g Pistazien und etwas Öl fein mixen. 30 g Pecorino und so viel Öl untermischen, bis ein sämiges Pesto entstanden ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Erdäpfel schälen, ca. 1 cm groß würfeln und in Salzwasser 10–15 Minuten kochen. Alle Bohnen waschen, putzen und in Salzwasser 5–7 Minuten bissfest garen. Abschrecken und in ca. 3 cm lange Stücke schneiden. Die Nudeln in reichlich Salzwasser bissfest garen. Abgießen, dabei etwas Kochwasser auffangen. In einem Topf die Butter erhitzen und Nudeln, Erdäpfel und Bohnen darin nochmals kurz erhitzen. Das Pesto und ca. 40 ml Kochwasser unterrühren. Alles gut vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Pasta in tiefe Teller verteilen, mit restlichen Pistazien und übrigem Pecorino bestreuen. Mit Basilikumblättern garniert servieren.

Mezzi Paccheri mit Huhn und Chili

© StockFood

Zutaten für 4-6 Personen

1,4 kg küchenfertiges Huhn

2 EL Olivenöl

1 große Zwiebel

3 Knoblauchzehen

3 EL Butter

1 TL Chiliflocken

125 ml Rotwein

2 Zweige Rosmarin

2 frische Lorbeerblätter

800 g passierte Paradeiser

500 ml Hühnerfond

Salz, Pfeffer

500 g Mezzi Paccheri

Zubereitung * LEICHT * 1 h 50 min

Das Huhn innen und außen abbrausen, in 6–8 Stücke teilen und trockentupfen. In einem großen Schmortopf das Öl erhitzen und die Hühnerteile darin auf der Hautseite 8–10 Minuten anbraten und bräunen, dann wenden und auf der anderen Seite ca. 5 Minuten braten. Herausnehmen. Die Zwiebel und den Knoblauch abziehen und fein würfeln. Im Brattopf die Butter erhitzen, Zwiebel, Knoblauch und Chiliflocken zugeben und alles unter Rühren ca. 10 Minuten garen. Mit dem Rotwein ablöschen und diesen etwa auf die Hälfte einkochen lassen. Rosmarin waschen, trockenschütteln und die Nadeln abzupfen. Mit den Lorbeerblättern, den passierten Paradeisern und dem Fond zugeben, die Hühnerteile wieder einlegen. Alles erneut zum Kochen bringen, salzen und pfeffern. Zugedeckt ca. 1 Stunde unter gelegentlichem Wenden garen, bis das Fleisch zart ist. Inzwischen die Nudeln nach Packungsangabe in Salzwasser bissfest kochen. Abgießen und abtropfen lassen. Die Hühnerteile herausnehmen, das Fleisch von den Knochen lösen, klein zerzupfen oder schneiden, unter die Sauce mischen und das Ragout abschmecken. Die Nudeln untermischen, die Pasta auf vorgewärmten Tellern anrichten, mit Pfeffer übermahlen, mit 1 Prise Chiliflocken bestreuen und nach Belieben mit Rosmarin garnieren.

Spaghetti alla chitarra mit Petersilienpesto

© StockFood

Zutaten für 4 Personen

1 Handvoll Petersilie

40 g Hanfsamen

Salz

4 EL Olivenöl

Pfeffer

2 rote Chilischoten

400 g Spaghetti alla chitarra

70 g schwarze entsteinte Oliven

Zubereitung * LEICHT * 40 min

Petersilie abbrausen, mit Küchenpapier trockentupfen und die Blätter abzupfen. Stiele grob hacken und einige Blättchen für die Garnitur beiseitelegen. Übrige Petersilie (mit den Stielen), Hanfsamen, Salz und 3 EL Olivenöl im Blitzhacker zu einem Pesto mixen. Dabei nach Bedarf noch etwas Wasser hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Chilischoten waschen, putzen und in Ringe schneiden, dabei nach Belieben für weniger Schärfe die Kerne entfernen. In einer kleinen Pfanne das übrige Öl erhitzen und die Chiliringe darin unter Rühren kurz rösten. Spaghetti in reichlich Salzwasser nach Packungsangabe al dente kochen. Abgießen und in eine vorgewärmte Schüssel geben. Petersilienpesto, Chiliöl und Oliven zufügen, alles gut vermengen und die Pasta abschmecken. Auf einer Platte oder auf Tellern anrichten und mit den übrigen Petersilienblättchen garniert servieren.

Rezepte von StockFood