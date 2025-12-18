Die schlimmsten Weihnachtsgeschenke: Das will wirklich niemand!

Weihnachten ist die Zeit der Liebe, des Gebens und… der totalen Geschenk-Fehltritte! Wenn Sie Ihren Liebsten wirklich eine Freude machen wollen, sollten Sie um folgende Geschenk-Pannen einen großen Bogen machen.

Wer noch auf den letzten Drücker Weihnachtsgeschenke besorgen muss, sollte die größten Fails vermeiden: Geschenke, die aus der Kategorie „Hauptsache, ich habe was gekauft“ stammen. Denn das Wichtigste ist, dass das Geschenk von Herzen kommt. Die falschen Präsente können nicht nur enttäuschen, sondern auch die Stimmung trüben. Wir verraten, welche Geschenke garantiert keiner will und die Sie besser direkt wieder ins Regal stellen!

© Getty Images

Unpersönliche Gutscheine

Was gibt es Langweiligeres als einen Gutschein? Klar, praktisch, aber auch total unkreativ! Wer einen Gutschein verschenkt, der hat sich nicht wirklich Gedanken gemacht, das ist eher „Ich hatte keine Ahnung, was du willst, also schenk ich dir halt was Allgemeines.“ Persönliche Erlebnisse oder ein gezielt ausgewählter Gutschein sind dagegen wesentlich besser geeignet, um echte Freude zu schenken.

Unerwünschte Haushaltsgeräte

Staubsauger, Toaster und Mixer mögen nützlich sein, doch Weihnachten ist nicht der Moment, um den Staubwedel zu schwingen oder dem Partner das neue Bügeleisen zu überreichen. Weihnachten sollte mit Freude, Entspannung und persönlicher Wertschätzung gefüllt sein und weniger mit der Erinnerung an die nächste Hausarbeitssession.

Billige Parfüms und Geschenksets

Ein Parfüm kann ein tolles Geschenk sein, allerdings nur, wenn Sie den Geschmack des Beschenkten wirklich gut kennen. Billige Parfüms aus der Drogerie oder diese unkreativen Duftsets, die überall zu finden sind, landen ganz schnell in der Kategorie „Geschenkdesaster“. Wer sich nicht sicher ist, sollte lieber die Finger davon lassen.

Skurrile Dekoartikel

Lustige Tassen, kitschige Weihnachtsfiguren oder „witzige“ Wandbilder: Was in der Theorie noch nett wirkt, ist in der Realität der Horror für viele Beschenkte. Vor allem, wenn es nicht zum Stil des Empfängers passt. Diese Deko-Pannen verstauben meist nach den Feiertagen in der hintersten Schrankecke. Also, lieber die Finger vom Ramsch lassen, den niemand wirklich braucht.

Fitnessgeräte und Ernährungsbücher

Es gibt wohl kaum etwas Unangenehmeres als ein Fitnessgerät oder ein Diätbuch unterm Weihnachtsbaum. Ja, es mag gut gemeint sein, aber es kann leicht falsch ankommen. Es fühlt sich schnell so an, als würden Sie dem Beschenkten unabsichtlich sagen: „Du könntest wirklich mal etwas für deinen Körper tun!“. Körperliche Fitness ist Privatsache, und ein Fitnessgerät als Geschenk kann schnell beleidigend oder bevormundend wirken.

Unterwäsche und Socken

Auch Unterwäsche und Socken will niemand unterm Baum finden. Socken, egal wie bunt und kreativ, lassen selten Begeisterung aufkommen – und Unterwäsche ist gleich doppelt unangenehm. Vor allem, wenn sie nicht in die richtige Größe passt oder schlichtweg zeigt, dass der Schenker kaum nachgedacht hat. Lassen Sie diese Basics lieber den Alltag bestreiten, aber nicht das Weihnachtsfest dominieren.

Selbstgebastelte Geschenke von Erwachsenen

Es gibt eine Zeit, in der selbstgemachte Geschenke ihren Charme haben und das ist die Kindheit. Wenn Erwachsene jedoch anfangen, mit Bastelutensilien zu hantieren, wirkt das oft eher peinlich als persönlich. Also bitte behalten Sie Ihr Bastelprojekt für sich, und wählen Sie lieber ein Geschenk, mit dem man auch was anfangen kann.