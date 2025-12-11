Die besten Weihnachtsgeschenke unter €100 mit Wow-Faktor!

Diese Geschenkideen zu Weihnachten sind garantiert nicht 08/15!

Wenn Ihnen die üblichen Geschenkideen jedes Jahr aufs Neue ein müdes „meh“ entlocken, dann sind Sie hier genau richtig. In unserem Xmas-Gift-Guide sammeln wir lauter Fundstücke unter 100 €, die ein bisschen smarter, stylischer oder einfach spezieller sind als das Standardprogramm.

Hier kommen sechs besondere Kleinigkeiten, die Weihnachten 2025 ein Stück schöner machen.

nutribullet® Portable – NBP003MA – 34,90 € (reduziert)

nutribullet Flex in Weiß © Nutribullet

Der portable Mixer ist der perfekte Buddy für alle, die ständig unterwegs sind und trotzdem fresh bleiben wollen. Smoothies im Auto, Proteinshakes nach dem Workout oder kleine Bowls beim Wandern – dieses Ding macht’s möglich.

Für wen? Für Sportler:innen, Busy Bees, Minimalisten, Traveller und alle, die sich fürs neue Jahr mehr Energie und Gesünderes vorgenommen haben.

Amatrius Discovery Set – 39 €

Amatrius Discovery Set © Amatrius

Vier Mini-Parfums, die nicht nur gut riechen, sondern Stimmung, Energie und Mindset unterstützen. Ob „ENJOY ME“ für einen klaren Start, „UNPLUG ME“ zum Runterkommen, „RECHARGE ME“ für Abenteuer oder „LOVE ME“ für Wärme und Nähe – das Set ist wie ein emotionales Toolkit to go.

Für wen? Für Duftliebhaber:innen, Vielreisende, Ritual-Fans, und Menschen, die gerne kleine Luxusmomente genießen.

Furla Allegra Bag Charm – 60 €

Furla Bag Charm © Furla

Der Leder-Schlüsselanhänger in Herzform ist super chic und verpasst jeder Tasche das gewisse Extra.

Für wen? Für alle, die ihre Tasche lieben, Accessoires sammeln, Design schätzen oder einfach gern ein kleines Stück Luxus im Alltag tragen.

ALICE Kaffeetasse „Glam“, rosa – 79 €

© bon ton

Eine große, handgemachte, rosafarbene Tasse mit vergoldetem Henkel und „good morning“-Schriftzug. Jedes Stück ein Unikat – perfekt für alle, die aus ihrer Morgenroutine ein kleines Ritual machen. Erhältlich bei bon ton - Der Salon für moderne Keramik.

Für wen? Für Home-Office-Fans, Coffee Lovers, Ästhetinnen, kreative Köpfe und alle, die eine „Lieblingstasse“ verdient haben.

Silk'n LED-Lippenmaske – 79 €

© Silk'n

Eine kleine Beauty-Innovation: Die LED-Maske stimuliert Mikrozirkulation, Kollagen & Feuchtigkeit – für glattere, prallere, gepflegte Lippen in wenigen Minuten pro Tag.

Für wen? Für Beauty-Junkies, Skincare-Nerds, Make-up-Fans, Selfcare-Queens und alle, die in Zoom-Meetings einfach ein bisschen mehr „Plumpness“ wollen.

Marc Jacobs – Perfect Absolute (30 ml) – 86 €

MARC JACOBS PERFECT ABSOLUTE 30ml © Marc Jacobs

Ein Statement-Duft voller Selbstliebe: karamellisierte Feige, Jasmin und warmer Amber in einem burgunderroten, metallisch schimmernden Flakon. Der Duft ist mutig, cozy, sinnlich und absolut holiday-tauglich.

Für wen? Für Duftsammler:innen, Fashionistas, und alle, die an Weihnachten strahlen wollen.

Ob funky oder glamourös – jedes dieser Geschenke bringt ein Stück Persönlichkeit unter den Weihnachtsbaum und zeigt, dass Sie sich wirklich Gedanken gemacht haben. Das MADONNA-Team wünscht viel Spaß beim Schenken!