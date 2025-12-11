Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Fashion
Geschichtsträchtig: Diese Bedeutung steckt hinter Victorias Nobelpreis-Kleid
© Getty Images

Vintage-Moment

Geschichtsträchtig: Diese Bedeutung steckt hinter Victorias Nobelpreis-Kleid

11.12.25, 10:23
Teilen

Kronprinzessin Victoria sorgt bei der Nobelpreisverleihung für einen royalen Vintage-Moment: Sie erscheint in einem eleganten Kleid mit einer ganz besonderen Geschichte. 

Wenn die Nobelpreisverleihung nach Stockholm ruft, wird es königlich glamourös - und Kronprinzessin Victoria liefert in diesem Jahr DAS royale Fashion-Highlight. Während auf der Bühne wissenschaftliche Höchstleistungen geehrt werden, sorgt die zukünftige Königin auf dem roten Teppich für einen Moment, der in die Modegeschichte des Königshauses eingehen dürfte. 

Geschichtsträchtig: Diese Bedeutung steckt hinter Victorias Nobelpreis-Kleid
© Getty Images

Ein Kleid mit Geschichte 

Victoria überrascht in einer Robe, die nicht nur elegant aussieht, sondern auch royale Nostalgie versprüht. Die cremefarbene, schulterfreie Vintage-Kreation stammt vom Designer Jacques Zehnder und wurde bereits 1994 von Königin Silvia bei der Nobelpreisverleihung getragen. 

Geschichtsträchtig: Diese Bedeutung steckt hinter Victorias Nobelpreis-Kleid
© Getty Images

31 Jahre später haucht Victoria dem Kleid neues Leben ein. Die asymmetrischen Details, der fließende Stoff und ihr selbstbewusster Auftritt zeigen, wie gut zeitlose Couture funktionieren kann. Und ja, Victoria beweist damit einmal mehr: Nachhaltigkeit kann unfassbar glamourös sein. 

Kleine Protokoll-Spannung inklusive

Die Kronprinzessin trägt das traditionelle Ordensband direkt auf der Haut - etwas, das laut Etikette eigentlich nicht vorgesehen ist. Ob das in Schweden zu Diskussionen führt, wird sich zeigen. Klar ist: Victoria trägt es so souverän, dass man fast vergisst, dass sie damit überhaupt Regeln bricht. 

Geschichtsträchtig: Diese Bedeutung steckt hinter Victorias Nobelpreis-Kleid
© Getty Images

Krönender Glanz: Das Baden-Fringe-Diadem

Ihr Look wird ergänzt vom Baden-Fringe-Diadem - einem ihrer absoluten Lieblingsstücke. Das beeindruckende Schmuckstück besteht aus 47 Strahlen und hat über 150 Jahre Geschichte auf dem Buckel. Ein Statement, das perfekt zur Vintage-Robe passt. 

Mit ihrem Outfit setzt Victoria mehr als nur ein Modezeichen. Sie zeigt, wie moderne Royals mit Tradition umgehen: wertschätzend, nachhaltig und mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden