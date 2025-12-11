Mullet, Bob & Co.: Die angesagtesten Trendfrisuren für 2026

Das Jahr neigt sich dem Ende und das ist der perfekte Moment für eine Veränderung. Eine neue Frisur kann Wunder wirken, um sich mit frischem Elan und Selbstbewusstsein ins neue Jahr zu stürzen. Inspiration liefern die aktuellen Trend-Haarschnitte für 2026.

Im Jahr 2026 heißt es: Abschied nehmen von alten Gewohnheiten und überflüssigem Ballast und das nicht nur mental, sondern auch optisch! Warum nicht gleich mit einem frischen Haarschnitt ins neue Jahr starten? Denn schon kleine Veränderungen können eine große Wirkung entfalten. Wir verraten Ihnen, welche Frisuren im kommenden Jahr besonders angesagt sind!



Mullet

© Getty Images

Ja, Sie haben richtig gehört: der Mullet ist zurück! Doch keine Sorge, der „Vokuhila“ von 2026 kommt keinesfalls altbacken daher. Die Neuinterpretation dieses Klassikers setzt auf weichere Übergänge und einen viel tragbareren Look. Statt extremem Kontrast zwischen vorne und hinten bekommen die Haare eine sanfte Struktur, die mit Texturpaste oder leichten Wellen für mehr Volumen und Bewegung sorgt. Der Mullet von heute ist kein radikales Statement mehr, sondern eine freche, selbstbewusste Frisur, die Ihre Individualität perfekt unterstreicht, ohne übertrieben zu wirken.

London Bob

© Getty Images

Manchmal ist weniger mehr. Der London Bob lässt die wilden Stufen und den Shag der letzten Jahre hinter sich und setzt auf pure Eleganz. Gerade geschnitten, endet er exakt zwischen Kinn und Schulter. Kein Schnickschnack, keine Spielereien, der Fokus liegt ganz auf der natürlichen Haarstruktur. Die klare Linie und die lässige Symmetrie machen den London Bob zum absoluten Must-Have für alle, die sich nach einem modernen, dennoch edlen Look sehnen.

Voluminöse Locken

© Getty Images

2026 feiern die großen, definierten Locken ihr großes Comeback. Volumen ist wieder angesagt! Dabei geht es nicht nur um Masse, sondern auch um Struktur, denn Locken sollen vor allem gesund und glänzend aussehen. Kleine Accessoires wie Haarklammern oder elegante Spangen verleihen dem Look noch mehr Persönlichkeit.

Sleek Look

© Getty Images

Auch 2026 setzt sich der Sleek Look weiterhin durch. Der gegelte, zurückgekämmte Look ist der Trend auf den Laufstegen und wirkt besonders elegant. Die Trendfrisur lässt das Gesicht schön zur Geltung kommen und eignet sich vor allem bei glattem oder leicht gewelltem Haar. Perfekt für den Alltag und besondere Anlässe gleichermaßen.

Bixie

© Getty Images

Haben Sie schon vom Bixie gehört? Diese trendige Frisur ist die perfekte Mischung aus Pixie und Bob und 2026 der ultimative Hingucker! Dank Tyla, die ihre Bixie-Frisur bei der Met Gala präsentierte, ist dieser Schnitt jetzt ein absoluter Must-Have-Look für alle, die gerne experimentieren. Der Haarschnitt ist der perfekte Kompromiss zwischen einem kurzen Pixie-Schnitt und einem klassischen Bob. Stufig und doch mit klaren Linien, erfrischend frech und modern.