Haare ab! Sydney Sweeney wagt radikale Typveränderung

Sydney Sweeney ist bekannt für ihre markante, lange blonde Mähne, doch damit ist jetzt Schluss! Auf der AFI-Vorführung ihres neuen Films „Christy“ zeigte die 28-Jährige einen komplett neuen Look: Sie hat ihre Haare abgeschnitten und sich auch noch von ihrer gewohnten Farbe verabschiedet!

Auf dem roten Teppich der AFI-Vorführung ihres neuen Films „Christy“ in Los Angeles sorgte Sydney Sweeney für einen echten Wow-Moment. Die Schauspielerin, die uns in Euphoria und The White Lotus so oft mit ihrer langen Frisur begeistert hat, zeigte sich nun in einem komplett neuen Look. Sie griff zur Schere und verpasste sich die angesagteste Trendfrisur des Herbstes.

Bye-bye, lange Mähne – hallo, Bob!

Statt der sonst so langen blonden Wellen trug die Schauspielerin nun einen modernen, frisch geschnittenen Bob in einem helleren Blondton. Damit gehört der Bob zu den heißesten Frisurentrends des Herbstes!

Ihren neuen Style präsentierte Sydney in einem rosafarbenen Miu Miu Kleid, das ihre Figur perfekt in Szene setzte. Dazu kombinierte sie einen dezenten Make-up-Look mit korallenrosa Lippen und einem Hauch von rosigem Lidschatten.

Einwöchiger Umstyling-Prozess

Aber dieser neue Look kommt natürlich nicht von ungefähr: Sydney Sweeneys Haarverwandlung war das Resultat einer langen Zusammenarbeit mit ihrem Friseur Glen Coco Oropeza und dem Star-Coloristen Jacob Schwartz. Oropeza, der schon viele Jahre für Sydney arbeitet, gab auf Instagram einen exklusiven Einblick in den einwöchigen Prozess der Verwandlung. „Ich könnte mit diesem traumhaften Ergebnis nicht glücklicher sein“, schrieb der Hairstylist – und das Ergebnis spricht für sich!

Neuer Film steht in den Startlöchern

Die neue Frisur ist Teil einer großen Transformation, die Sydney Sweeney für ihre Rolle im Biopic „Christy“ durchgemacht hat. Die Schauspielerin spielt die berühmte Boxerin Christy Martin, die in den 90ern im Boxring für Furore sorgte. Für die Rolle legte sie nicht nur 13 Kilo an Muskeln zu, sondern trug während der Dreharbeiten auch eine braune Vokuhila-Frisur.

Der Film Christy startet am 7. November in den US-Kinos. Wann der Film in den österreichischen Kinos zu sehen sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.