Was für eine Typveränderung! Pamela Anderson ist nicht mehr blond
Was für eine Typveränderung! Pamela Anderson ist nicht mehr blond

30.09.25, 11:37
Pamela Anderson überrascht mit einem radikalen neuen Look! Die ewige Blondine hat sich von ihrer ikonischen Haarfarbe verabschiedet und setzt nun auf eine Typveränderung, die niemand erwartet hätte. Mutig, edgy und absolut stylish! 

Bitte was? Pamela Anderson, die wahrscheinlich berühmteste Blondine seit Marilyn Monroe, hat es getan: Sie hat sich von ihrer Signature-Haarfarbe verabschiedet. Schluss mit Platin, Honig und Champagner – Pamela ist jetzt kupferrot. Und nicht nur das: Sie trägt ihre neue Mähne im angesagten Shag-Cut – wuschelig, fransig, rebellisch. 

Von Baywatch-Blond zu Kupfer-Queen

Seit den 90ern kannten wir sie vor allem in einer Rolle: blond, sonnengeküsst, Wellen im Haar, Rettungsboje in der Hand. Ob als C.J. Parker in Baywatch oder in zahllosen Glamour-Shootings – Pamela Anderson war blond. Jahrzehntelang. Dass sie jetzt in Kupferrot die Bühne betritt, kommt einer kleinen Beauty-Revolution gleich. 

Ein Statement mit Schere und Farbe

Natürlich ist es nicht nur ein neuer Look, sondern auch ein Statement. Schon 2023 sorgte Anderson für Schlagzeilen, als sie ungeschminkt zur Pariser Fashion Week erschien – inmitten einer Branche, in der jeder Filter zählt. „Ich habe es für die Mädchen da draußen getan“, sagte sie damals. Jetzt geht’s mit dem roten Shag in Runde zwei: weg von Barbie-Vibes, hin zu Individualität und Power. 

Manchmal muss einfach ein Tapetenwechsel her – oder eben ein Farbtopf. Schon Carrie Bradshaw hat uns in sechs Staffeln Sex and the City gezeigt, dass kein Hairstyle für immer sein muss. Vom wilden Lockenkopf bis zum Bob war alles drin. Pamela legt jetzt noch einen drauf: Kupferrot UND Shag – eine Kombi, die wir bei Carrie vermutlich nie gesehen hätten. 

Mut zur Veränderung 

Ob blond, rot oder irgendwann wieder braun – Pamela Anderson zeigt gerade ziemlich deutlich, dass Schönheit nicht von einer fixen Schablone abhängt. Und mal ehrlich: Wenn sogar die Baywatch-Blondine einen Neustart wagt, dürfen wir das doch auch. Vielleicht kein Shag, aber wenigstens ein neuer Pony?

