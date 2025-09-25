Trend-Looks im Herbst: Diese Frisuren lassen Sie sofort jünger wirken

Der Herbst ist die perfekte Zeit, um nicht nur Ihre Garderobe aufzufrischen, sondern auch Ihrem Haar einen jugendlichen Boost zu verleihen. Schon kleine Veränderungen können Wunder wirken und lassen Sie im Handumdrehen jünger aussehen!

Wenn das Wetter trist und grau ist, brauchen wir dringend eine Frisur, die uns frischen Wind verleiht. Ein neuer Haarschnitt kann wahre Wunder wirken und uns im Nu jünger aussehen lassen, und das ganz ohne Botox und Co.! Es muss auch kein radikaler Schnitt sein: Mit den richtigen Styles können Sie sich jung und frisch fühlen und das den ganzen Herbst über!

Long Bob

© Getty Images

Kurz oder lang? Warum nicht beides! Der Long Bob ist der perfekte Mittelweg und bleibt auch diesen Herbst der absolute Frisuren-Favorit. Er schmeichelt jedem Gesicht und lässt uns immer frisch und modern aussehen und das ganz ohne großen Aufwand! Für mehr Jugendlichkeit und Leichtigkeit in Ihrem Look, lassen Sie den Bob in sanften Wellen fallen. Die Bewegung im Haar verleiht sofort mehr Volumen und lässt Sie jünger wirken.

Pony mit Curtain Bangs

© Getty Images

Sie wollen eine Frisur, die die Zeit zurückdreht? Dann sind Curtain Bangs genau das, was Sie brauchen! Der Pony, der das Gesicht sanft umrahmt und an den Seiten besonders weich fällt, verleiht sofort ein frisches, jugendliches Aussehen. Ein weiterer Pluspunkt: Der Pony kann kleine Fältchen an der Stirn verdecken und zaubert einen trendigen Look.

Sanfte Wellen mit Stufen

© Getty Images

Sanfte Wellen sind DIE Frisur für den Herbst, die Sie im Handumdrehen jünger aussehen lässt! Die lässigen Wellen verleihen Ihrem Haar zusätzlich Volumen und lassen es fülliger erscheinen, perfekt, um Falten oder einen müden Gesichtsausdruck zu kaschieren! Wenn Sie noch mehr Volumen wollen, kreieren Sie die Wellen mit einem Lockenstab oder durch Zopf-Techniken über Nacht. Ein leichtes Texturspray oder Sea Salt Spray rundet den Look ab und sorgt für den perfekten Herbststyle.

Helle Highlights

© Getty Images

Wenn Ihr Haar in der kalten Jahreszeit matt und leblos wirkt, können helle Highlights wahre Wunder wirken! Dunkle Töne lassen oft den Teint blasser erscheinen und betonen Schatten im Gesicht, wodurch Fältchen und Linien stärker in den Fokus rücken. Helle Strähnen dagegen zaubern sofort Frische und Lebendigkeit. Und das Beste: Sie müssen nicht gleich das ganze Haar färben! Ein paar gezielte Highlights rund ums Gesicht reichen aus, um denselben strahlenden Effekt zu erzielen.

Flechtfrisuren

Geflochtenes Haar ist der Inbegriff von Verspieltheit und Eleganz und verleiht Ihnen sofort einen frischen, jugendlichen Look! Ob locker, streng oder lässig, der Flecht-Look bringt Bewegung ins Haar und schmeichelt jeder Gesichtsform. Perfekt für alle, die ohne viel Aufwand einen modernen, stylishen Akzent setzen wollen. Besonders trendy: der halbgeflochtene Look, bei dem nur die oberen Strähnen geflochten sind und der Rest locker fällt. Das sorgt für Volumen und Frische.