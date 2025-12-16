Emily in Paris Premiere: Die glamourösen Redcarpet-Looks der Serien-Stars

Emily Collins und ihre „Emily in Paris“-Kollegen verzauberten Paris auf dem roten Teppich! Von Armani Privé bis Dolce & Gabbana, wir zeigen die glamourösesten Premieren-Looks, die Fans schon jetzt auf die fünfte Staffel einstimmen.

Emily mag in der fünften Staffel zwar erst einmal in Rom landen, doch zur Premiere kehrte sie standesgemäß dorthin zurück, wo Mode einfach immer funktioniert: nach Paris. Gestern Abend verschlug es den Cast ins legendäre Kino Le Grand Rex. Und der Auftritt bewies einmal mehr, dass "Emily in Paris" nicht nur eine Serie, sondern längst ein Fashion-Event ist.

Fünf Staffeln & sechs Jahre

Auf Instagram zeigte sich Lily Collins sichtlich gerührt. „Die Pariser Premiere unserer Träume“, schrieb sie und bedankte sich bei Fans und Team. Kaum zu glauben, dass bereits fünf Staffeln vergangen sind. Die Zeit vergeht eben schnell, wenn man zwischen Liebeschaos, Agenturstress und Haute Couture pendelt. Am 18. Dezember ist es soweit und wir können uns Staffel 5 endlich ansehen. Und ja: ganz ohne zweiteilige Veröffentlichung. Très bien!

Roter Teppich, roter Faden: Pariser Eleganz

Vor purpurrotem Hintergrund, auf den die Red-Carpet-Looks projiziert wurden, zeigten sich die Schauspieler:innen ganz im Stil ihrer Figuren. Elegant, selbstbewusst und von Kopf bis Fuß in Designer-Outfits. Allen voran Lily Collins, die in einem traumhaften Kleid von Armani Privé erschien. Très chic - Emily hätte es vermutlich genauso für einen Pitch bei einem Luxuslabel getragen.

© Getty Images

Ashley Park: Mindy, bist du’s?

Ashley Park blieb ihrer Rolle als Mindy treu und setzte auf Maximalismus. Ihr von Dessous inspiriertes rotes Kleid von Dolce & Gabbana war laut, glamourös und absolut unübersehbar. Genau so, wie man es von Mindy erwarten würde - als hätte sie zwischen zwei Gesangsauftritten kurz Zeit für den roten Teppich gefunden.

© Getty Images

Philippine Leroy-Beaulieu: Sylvie in Reinform

Und dann wäre da noch Philippine Leroy-Beaulieu, die Fans zufolge ihrer Serienfigur Sylvie auch privat modisch am nächsten kommt. Mutig, glamourös und subtil sinnlich erschien sie in einem langärmeligen schwarzen Spitzenkleid. Das Highlight: eine überlange Schleppe mit Wellenkante, die bei jedem Schritt elegant mitschwang. Ein Look, der ganz klar sagt: Chefin bleibt Chefin.

© Getty Images

Während Emily also zwischen Rom und Paris pendelt und wir uns fragen, ob ihr Liebesleben jemals übersichtlicher wird, bleibt eines konstant: der Stil. Bis die neue Staffel am 18. Dezember startet, können Sie sich zumindest modisch inspirieren lassen. Denn diese Premiere hat gezeigt: Paris ist vielleicht nicht mehr Emilys einziger Spielplatz, aber Fashion-Hauptstadt bleibt die Stadt der Liebe allemal.