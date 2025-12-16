Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 16.12.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Geduldiger und ernsthafter, bis Sie Ihrer Sache wirklich sicher sind!

Geduldiger und ernsthafter, bis Sie Ihrer Sache wirklich sicher sind! Beruf: Grundlagenarbeit ist immens wichtig, um gut abgesichert zu sein.

Grundlagenarbeit ist immens wichtig, um gut abgesichert zu sein. Fitness:Tanken Sie Kraft und Kondition, verbessern Sie Ihre Lebensweise!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Seien Sie bereit, über Probleme zu reden, statt auf stur zu schalten!

Seien Sie bereit, über Probleme zu reden, statt auf stur zu schalten! Beruf: Immer mit der Ruhe! Keine Konfrontationen, denken Sie länger nach!

Immer mit der Ruhe! Keine Konfrontationen, denken Sie länger nach! Fitness:Lassen Sie weg, was nicht sein muss! Fuß vom Gas und vorsichtiger!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Vorsicht, dass sich Krisen nicht zuspitzen! Keine impulsiven Aktionen!

Vorsicht, dass sich Krisen nicht zuspitzen! Keine impulsiven Aktionen! Beruf: Überprüfen Sie Ihre Pläne und Argumente kritischer und gründlicher!

Überprüfen Sie Ihre Pläne und Argumente kritischer und gründlicher! Fitness:Langsam loslegen, konzentriert bleiben! Kräfte nachhaltig einteilen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Romantik steht hoch im Kurs. Aber etwas cooler, nicht zu emotionell!

Romantik steht hoch im Kurs. Aber etwas cooler, nicht zu emotionell! Beruf: Machen Sie kein Geheimnis aus Ihren Einwänden, reden Sie darüber!

Machen Sie kein Geheimnis aus Ihren Einwänden, reden Sie darüber! Fitness:Lebensstil ändern! Legen Sie mit bewusster Ernährung Kraftreserven an!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Heute heißt es, ruhig und geduldig bleiben. Man prüft Sie sehr genau!

Heute heißt es, ruhig und geduldig bleiben. Man prüft Sie sehr genau! Beruf: Ganz cool! Herausforderungen lassen sich nur mit Disziplin bewältigen.

Ganz cool! Herausforderungen lassen sich nur mit Disziplin bewältigen. Fitness:Schalten Sie einen Gang zurück! Sie laufen Gefahr, sich zu überfordern.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Es ist wichtig, Beziehungsproblem zu besprechen. Nur keine Ultimaten!

Es ist wichtig, Beziehungsproblem zu besprechen. Nur keine Ultimaten! Beruf: Sind grundlegende Fragen zu klären? Bleiben Sie trotzdem diplomatisch!

Sind grundlegende Fragen zu klären? Bleiben Sie trotzdem diplomatisch! Fitness:Ein sehr guter Therapietag. Nicht zuletzt für Ihre sensible Verdauung.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Für spielerische Flirts hat man nichts übrig. Lassen Sie mehr Nähe zu!

Für spielerische Flirts hat man nichts übrig. Lassen Sie mehr Nähe zu! Beruf: Schauen Sie sich alle Optionen gut an, informieren Sie sich gründlich!

Schauen Sie sich alle Optionen gut an, informieren Sie sich gründlich! Fitness:Organisieren Sie sich grundlegend neu, um den Stress zu reduzieren!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Nicht zu radikal in Ihren Erwartungen! Es geht auch etwas lockerer.

Nicht zu radikal in Ihren Erwartungen! Es geht auch etwas lockerer. Beruf: Machen Sie es nicht zu kompliziert, handeln Sie lieber pragmatisch!

Machen Sie es nicht zu kompliziert, handeln Sie lieber pragmatisch! Fitness:Nutzen Sie Ihre Motivation vernünftig, statt wieder zu viel zu wollen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Grundsätzliche Klärungen stehen an: Lavieren Sie bloß nicht herum!

Grundsätzliche Klärungen stehen an: Lavieren Sie bloß nicht herum! Beruf: Genau schauen, um Fehler zu entdecken und Pläne noch zu korrigieren!

Genau schauen, um Fehler zu entdecken und Pläne noch zu korrigieren! Fitness:Tun Sie mehr für Ihre Gesundheit! Lassen Sie sich auch durchchecken!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Man wünscht sich mehr Nähe. Eine Chance, den Zusammenhalt zu festigen.

Man wünscht sich mehr Nähe. Eine Chance, den Zusammenhalt zu festigen. Beruf: Schnelle Lösungen sich nicht optimal. Schauen Sie lieber genauer hin!

Schnelle Lösungen sich nicht optimal. Schauen Sie lieber genauer hin! Fitness:Gehen Sie es ruhig und gelassen an, damit setzen Sie mehr Kräfte frei.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Geduldiger! Fühlen Sie sich in den Partner ein und drängen Sie nicht!

Geduldiger! Fühlen Sie sich in den Partner ein und drängen Sie nicht! Beruf: Schnell geht heute gar nichts. Gründlichkeit ist wesentlich wichtiger.

Schnell geht heute gar nichts. Gründlichkeit ist wesentlich wichtiger. Fitness:Etwas vorsichtiger! Achten Sie auf die Signale von Körper und Seele!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Nutzen Sie heute Ihren Sympathiebonus für vernünftige Zugeständnisse!

Nutzen Sie heute Ihren Sympathiebonus für vernünftige Zugeständnisse! Beruf: Gut, wenn Sie Ihrer Intuition folgen, aber trotzdem genau nachrechnen.

Gut, wenn Sie Ihrer Intuition folgen, aber trotzdem genau nachrechnen. Fitness:Möglichst konzentriert zur Sache und danach gründlich regenerieren!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.