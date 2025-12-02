Formel-1-Finale! So holt sich Norris, Verstappen oder Piastri den WM-Titel!

Das Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi verspricht Nervenkitzel. Drei Fahrer - Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri - haben mathematisch noch die Chance auf den Weltmeistertitel.

Die Formel-1-Saison 2025 trägt einen äußerst knappen WM-Kampf nach Abu Dhabi (Sonntag, 14 Uhr/live ORF1 & Sport24-Liveticker). Nach dem Großen Preis von Katar haben die drei besten Piloten Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri mathematisch noch Titelchancen.

Die Szenarien:

1. Lando Norris 408 Punkte: Vorteile aber unter Druck

Lando Norris führt nach dem Katar-GP mit 408 Punkten und geht als stärkster Kandidat nach Abu Dhabi. Sein größter Vorteil: Er braucht keinen Sieg, um Champion zu werden. Der Brite muss seine Führung (12 Punkte auf Verstappen, 16 auf Piastri) verteidigen.

Norris wird Weltmeister, wenn er in Abu Dhabi aufs Podium fährt. Dennoch steht der McLaren-Fahrer unter großem Druck, da der kleinste Fehler den Titel kosten könnte.

2. Max Verstappen 396 Punkte: Muss gewinnen und hoffen

Max Verstappen hat mit seinem Katar-Sieg den Rückstand auf 12 Punkte reduziert. Für den Red Bull-Piloten gibt es nur einen realistischen Plan: das Rennen gewinnen.

Wenn er Zweiter wird, müsste Oscar Piastri hinter ihm bleiben und Norris darf im besten Fall Achter werden, bei einem Dritten Platz von Verstappen könnte Piastri Zweiter werden, Norris hingegen dürfte nicht besser als auf Platz 9 das Rennen beenden.

3. Oscar Piastri 392 Punkte: Schwierig, aber nicht unmöglich

Oscar Piastri liegt mit 392 Punkten auf Rang drei und hat theoretisch noch eine Chance. Gewinnt der Australier müsste Norris Siebter oder schlechter werden.

Bei einem Zweiten Platz des McLaren-Piloten darf Verstappen nicht uafs Podest fahren und sein Teamkollege darf maximal Zehnter werden.

Abu Dhabi als strategische Herausforderung

Drei Fahrer mit mathematischen Titelchancen machen das Saisonfinale zu einer strategischen und psychologischen Herausforderung. Pit-Stop-Zeitpunkte, Reifenwahl und Safety-Car-Phasen werden über das Schicksal entscheiden.

Norris braucht ein kontrolliertes Rennen, Verstappen wird aggressiv fahren und Piastri muss Risiken eingehen. Diese drei Ansätze machen das Finale zu einem spannungsgeladenen Schachspiel.