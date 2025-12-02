Fahrer-Beben in der Formel 1: McLaren verpflichtet Piastri-Nachfolger vor WM-Showdown

Paukenschlag in der Formel 1 wenige Tage vor dem packenden Showdown um den WM-Titel. McLaren hat die Verpflichtung eines neuen Fahrers bekanntgegeben.

Am Sonntag (ab 14 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) fällt in Abu Dhabi die Entscheidung um die Formel-1-WM. Im packenden Dreikampf um den Titel kämpfen die McLaren-Stars Lando Norris (GBR) und Oscar Piastri (AUS) gegen Red-Bull-Superstar Max Verstappen um die Krone der Motorsport-Königsklasse. Kurz davor schockt eine Nachricht aus dem Fahrerlager die Fans, die eine klare Tendenz für den Showdown vermuten lassen.

Lando Norris schießt gegen Max Verstappen: "Er redet viel Unsinn"

Knalleffekt in der Formel 1: ER wird neuer Red-Bull-Pilot

McLaren-Drama in der Formel 1: ALLE "Papaya-Pannen" im WM-Finale

Während Verstappen nach seinem Heimrennen in den Niederlanden noch 104 Punkte Rückstand auf den damaligen Leader Piastri hatte, liegt er in der Fahrerwertung mittlerweile auf Platz 2, nur noch 12 Punkte hinter Norris. Piastri ist mittlerweile auf Platz 3 mit 16 Punkten Rückstand auf seinen Teamkollegen abgerutscht.

Seit der überraschenden Ergebniskrise, die Piastri bis zum Rennen in Katar vergangene Woche hatte, kamen immer wieder Gerüchte auf, dass der Australier, dessen Manager Mark Webber ein ähnliches Schicksal zu seiner aktiven Zeit bei Red Bull mit Sebastian Vettel erlebte, teamintern benachteiligt sein würde. Selbst der ehemalige F1-Zampano Bernie Ecclestone warf McLaren vor, dass man die "Papaya Rules", die eine Stallorder verhindern sollen, zugunsten von Norris ausgelegt seien.

McLaren-Abschied von Piastri

In weiterer Folge soll Piastri auch mit einem Abschied von McLaren liebäugeln, immer wieder wird der 24-Jährige mit einem Wechsel zu Aston Martin in Verbindung gebracht. Vor dem Saisonfinale am Yas Marina Circuit gab es die nächsten beiden Rückschläge für ihn.

Im ersten Training am Freitag muss er sein Cockpit für einen Rookie räumen. Das Regulativ schreibt jedem Fahrer vor, dass er für zwei Trainingseinheiten über die Saison verteilt Platz machen muss. Auch hier dürften sich die McLaren-Bosse verzockt haben, denn so fehlen dem Piloten wichtige Kilometer auf der Strecke vor der Titelentscheidung. Doch nicht nur das, obendrein hat McLaren nun mit einer neuen Fahrerverpflichtung die Gerüchte weiter angeheizt.

© APA

F2-Meister Leonardo Fornaroli hat seinen Vertrag bei den Papayas unterzeichnet und soll dort in das Fahrerprogramm aufgenommen werden. Prinzipiell ist ein Einsatz des Top-Talents aus Italien für nächstes Jahr nicht geplant. Sollte Piastri, der erst im Sommer seinen McLaren-Vertrag bis 2028 verlängerte, überraschend die verfrühte Flucht ergreifen, hat man mit der Neuverpflichtung den potenziellen Nachfolger bereits in den eigenen Reihen.