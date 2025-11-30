"Ich bin sprachlos": McLaren gibt nach Pannen-Rennen WM auf

McLaren beraubt sich der großen Titel-Chance in Katar und muss nun tatsächlich noch um den WM-Gewinn zittern.

Oscar Piastri träumte nach dem Sprint-Sieg und der Pole Position in Katar von der großen WM-Aufholjagd. Als er nach dem Start plötzlich Max Verstappen hinter sich hatte, war die Hoffnung noch größer. Doch dann begann das McLaren-Fiasko in der Wüste.

Nachdem die Verantwortlichen den Reifenpoker durch den Hülkenberg-Crash verspielten, wurde es immer schlimmer für den Australier.

© Getty

Denn Verstappen fuhr souverän dem Sieg entgegen und verdrängte den McLaren-Star damit auch in der Weltmeisterschaft auf Platz 3. "Ich bin sprachlos", konnte der 24-Jährige nicht fassen, was gerade Geschehen war. Optimismus im Titelkampf noch eine Chance zu haben sieht definitiv anders aus.