Oscar Piastri
© Getty

Katar-Knall

"Ich bin sprachlos": McLaren gibt nach Pannen-Rennen WM auf

30.11.25, 18:45
McLaren beraubt sich der großen Titel-Chance in Katar und muss nun tatsächlich noch um den WM-Gewinn zittern. 

Oscar Piastri träumte nach dem Sprint-Sieg und der Pole Position in Katar von der großen WM-Aufholjagd. Als er nach dem Start plötzlich Max Verstappen hinter sich hatte, war die Hoffnung noch größer. Doch dann begann das McLaren-Fiasko in der Wüste. 

Nachdem die Verantwortlichen den Reifenpoker durch den Hülkenberg-Crash verspielten, wurde es immer schlimmer für den Australier. 

Katar Hülkenberg
© Getty

Denn Verstappen fuhr souverän dem Sieg entgegen und verdrängte den McLaren-Star damit auch in der Weltmeisterschaft auf Platz 3. "Ich bin sprachlos", konnte der 24-Jährige nicht fassen, was gerade Geschehen war. Optimismus im Titelkampf noch eine Chance zu haben sieht definitiv anders aus.

