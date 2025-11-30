Katar-Knall! McLaren schenkt Verstappen Sieg und Titel-Hoffnung

Paukenschlag in der Formel-1-WM. McLaren verpokert sich beim vorletzten Rennen der WM und Max Verstappen holt unerwartet den Sieg in der Wüste. Die WM ist nun wieder richtig spannend, weil Lando Norris nur Vierter. Dadurch sind die drei Führenden nur 14 Punkte getrennt.

Mit einer All-in-Aktion übertölpelte Titelverteidiger Max Verstappen die McLaren-Stars Lando Norris und Oscar Piastri. Der Red-Bull-Star aus den Niederlanden gewann den GP-Thriller in Katar vor Oscar Piastri, Carlos Sainz und Lando Norris.

Damit schrumpft der Vorsprung von WM-Leader Norris vor dem F1-Finale nächsten Sonntag in Abu Dhabi gegenüber Verstappen, der jetzt alleiniger Zweiter ist. auf 12 Punkte. Pole-Mann Piastri, am Samstag noch Sieger im Katar-Sprint, fällt auf Rang 3 zurück und hat mit 16 Punkten Rückstand nur mehr geringe WM-Chancen, da sich McLaren im letzten Rennen zu Norris deklarieren wird.

Strategiefehler könnte McLaren Titel kosten

Die Ausgangsposition vor dem Katar-GP: Norris startete mit 22 Punkten Vorsprung auf Piastri bzw. 25 Punkte vor Verstappen in das vorletzte Saisonrennen. Heißt: Mit einem Sieg hätte sich der Brite im McLaren den WM-Titel gesichert bzw. mit einer Platzierung vor Verstappen wäre der WM-Titel den McLaren sicher gewesen. Hätte, wäre ...

Es kommt alles anders – weil Nico Hülkenberg (Crash mit Gasly) in der 7. Runde eine Safetycarphase auslöst. Verstappen, nach einem tollen Start hinter Pole-Mann Piastri und vor Norris Zweiter, geht All-in und kommt zum ersten Reifenwechsel an die Box. Im Gegensatz zum Rest des Feldes bleiben die beiden McLaren-Piloten Piastri und Norris draußen.

Wurz: "Sie haben Max den Sieg am Silbertableau präsentiert"

Schon vor dem Restart checkt Norris, dass das ein Riesenfehler war und beschwert sich am Funk. Der Verstappen-Coup geht auf - GP-Sieg Nummer 70 für den Red-Bull-Star aus den Niederlanden. "Es ist unglaublich", freute sich Verstappen bei der Zieldurchfahrt am Funk über seinen siebenten Saisonsieg. "Sehr gut gemacht mit der Strategie, das war großartig. Wir sind weiter dabei!"

Piastri war nach einem nahezu perfekten Wochenende in der Wüste hingegen "sprachlos" über die verpatzte Strategie seines Teams knapp außerhalb von Doha

Nach dem Fauxpas in Las Vegas (beide McLaren wegen zu dünnem Unterboden disqualifiziert) jetzt dieser Strategie-Fehler! ORF-Experte Alexander Wurz staunte, dass einem Top-Team wie McLaren so was passieren konnte: "Sie haben Max den Sieg am Silbertableau präsentiert."

Damit wird das Finale in Abu Dhabi (7. Dezember, 14 Uhr, ServusTV live) zum Mega-Thriller. Wie schon 2021, als Verstappen Lewis Hamilton den Titel entriss und danach noch drei weitere Titel folgen ließ.