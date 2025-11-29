F1-Hammer: Verstappen spricht offen über Karriere-Ende

Max Verstappen macht die Fortsetzung seiner Formel-1-Karriere vom Spaßfaktor der anstehenden großen Regelreform abhängig.

Die mögliche Einstellung des Titelrekords, gehalten von Lewis Hamilton und Michael Schumacher, treibt den Niederländer jedenfalls nicht an. "Ich denke nicht darüber nach, sieben Titel zu gewinnen", sagte Verstappen der englischen Presseagentur PA. Sein Vertrag bei Red Bull sei bis einschließlich 2028 gültig, bestätigte Verstappen.

"Aber es hängt von den neuen Regeln 2026 ab und ob sie gut sind und Spaß machen. Wenn sie keinen Spaß machen, sehe ich mich nicht weitermachen", so der 28-Jährige. Neben großen aerodynamischen Neuerungen kommt es vor allem zu massiven Veränderungen im Bereich der Hybridmotoren: 50 Prozent der Leistung werden durch die Batterie gewonnen.

Verstappen stieg zur Saison 2015 fürs damalige Toro-Rosso-Team mit nur 17 Jahren ein, während der Saison 2016 wurde er bereits zu Red Bull befördert. In den vergangenen vier Jahren holte er den WM-Titel, aktuell liegt er mit 24 Zählern punktgleich mit Oscar Piastri hinter dessen McLaren-Teamkollegen Lando Norris. "Ich weiß, dass ich noch drei Jahre mehr habe nach diesem, es ist also möglich", sagte Verstappen zu den möglichen sieben Titeln, auch wenn er es in diesem Jahr nicht mehr schafft: "Aber es ist nichts, das ich gemacht haben muss, bevor ich den Sport verlasse."