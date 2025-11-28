Psycho-Krieg vor WM-Showdown: Üble Vorwürfe gegen McLaren

Zwei Stationen stehen in der Formel 1 noch am Programm. Dieses Wochenende kann in Katar die WM-Entscheidung fallen, doch jetzt beginnen die Psycho-Spielchen endgültig.

Der Katar-Sprint am Samstag (ab 15 Uhr im oe24-LIVE-TICKER), der Katar-GP am Sonntag (ab 17 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) und der GP von Abu Dhabi nächste Woche (So., 7. 12., ab 14 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) sind die letzten Rennen der Saison. WM-Leader Lando Norris, sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri und Titelverteidiger Max Verstappen sind in der WM 24 Punkte getrennt, alle drei haben noch die Chance, sich die Krone aufzusetzen.

Beim GP von Las Vegas wurden beide McLaren wegen zu großer Abnutzung der Unterböden disqualifiziert, wodurch Verstappen der große Sieger war. In Katar dürften die Machtverhältnisse andere sein. Im Training gaben Norris und Piastri den Ton an, im Qualifying für den Sprint sicherte sich der Australier die Pole Position vor Mercedes-Star George Russell und dem WM-Führenden. Verstappen landete nur auf dem sechsten Platz und muss zumindest im Sprint wohl einige Punkte im Titelkampf liegen lassen.

Ernst wird es allerdings erst am Sonntag, da muss die Leistung passen. Im Vorfeld des Rennwochenendes heizte Verstappen schon die Stimmung an. Hinblickend auf den teaminternen Krach zwischen Norris und Piastri stachelte der Niederländer Piastri an, alles im Titelkampf zu geben und im Notfall auch eine Stallorder zu ignorieren.

Verstappen stichelt weiter

Nach dem Sprint-Qualifying gingen die Provokationen weiter. "Wenn ich in diesem Auto gesessen wäre, wäre ich schon längst Weltmeister", ließ er die beiden McLaren-Piloten wissen. Noch dazu blockierten sich Verstappen und Norris zwischendurch auf der Strecke, was leise Vorwürfe via Funk gab. Die Rennleitung griff allerdings nicht ein.

Im Training mischte sich auch noch ein Vierter in den Dreikampf ein. Mercedes-Star George Russell, der wohl seine Chance auf einen Rennsieg wittert, heizte die explosive Stimmung weiter an. "Ich rieche Holz", lautete da ein für viele unbedeutender Funkspruch. Insider sind sich allerdings einig, was der Brite damit meint.

© oe24/Getty

Denn während den rätselhaften Worten fuhr Russell hinter einem McLaren - Funkenschlag vom Unterboden ausgehend inklusive. So meinen die Experten, dass der Mercedes-Pilot die Rennleitung auffordert, erneut die Unterböden der beiden WM-Leader zu kontrollieren. So könnte er auf eine weitere Disqualifikation hoffen, wodurch auch die WM garantiert erst am letzten Renntag der Saison entschieden wird.