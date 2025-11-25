FIA verwarnt McLaren vor WM-Showdown in Formel 1

Im spannendsten WM-Finish, das die Formel 1 in den letzten Jahren erlebt hat, liegen vor allem bei McLaren die Nerven blank. Jetzt erhöht auch noch der Motorsport-Weltverband FIA den Druck auf das Team von Leader Lando Norris.

Gewinnt Lando Norris oder Oscar Piastri zum ersten Mal in ihrer Karriere die Formel-1-Weltmeisterschaft, oder gelingt Max Verstappen das Titel-Wunder? Diese Fragen könnten schon an diesem Sonntag beantwortet werden. Nämlich dann, wenn der 26-jährige Brite Norris im GP von Katar (ab 17 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) vor seinen beiden WM-Rivalen ins Ziel kommt und Punkte sammelt, vorausgesetzt, er patzt im Sprint am Samstag (ab 15 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) nicht.

Im Titelkampf liegen bei dem vergleichsweise unerfahrenen Duo die Nerven blank. Während man bis zum letzten Europa-Rennen in Italien im September wie der sichere Sieger aussah, begann im Anschluss das große Drama. Piastri, der zu dem Zeitpunkt noch die WM-Führung inne hatte, fuhr kein einziges Mal mehr in die Top 3 und wurde von seinem Teamkollegen überholt.

Das sorgte intern für Unruhe, weil einige Personen von außen Unruhe reinbrachten und behaupteten, dass man bei McLaren einen Weltmeister Norris bevorzugen würde. Team-Boss Zak Brown berief sich immer darauf, dass man die "Papaya Rules" befolge und es auch im Finish keine Stallorder geben werde.

McLaren-Fiasko

Doch dann begann das große Fiasko. In Singapur und Austin crashten Norris und Piastri, Verstappen setzte zur großen Aufholjagd an. Auch in Las Vegas feierte das Red-Bull-Aushängeschild einen Sieg und hatte noch mehr Grund zu jubeln, als beide McLaren wegen einer zu großen Abnutzung am Unterboden disqualifiziert wurden.

In weiterer Folge erhöht nun auch der Motorsport-Weltverband FIA den Druck auf den britischen Rennstall. Nachdem in der Glücksspielmetropole die regelwidrige Abnutzung aufgefallen war, gab es nun eine offizielle Verwarnung.

Verstappen hofft auf Finale in Abu Dhabi

In Katar wird man die Renngeschwindigkeit von Norris und Piastri genau im Auge haben, heißt es laut einem Bericht. Sollte Verstappen in der Wüste erneut den Vorsprung verkürzen können, kommt es am letzten Spieltag in Abu Dhabi (So., 5. 12., ab 15 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) eine Woche später tatsächlich zum Showdown in Abu Dhabi.

Ein Szenario, an das sich viele Fans noch erinnern können. 2021 wurde die WM nach der umstrittenen Safety-Car-Phase zugunsten von Verstappen gegen Hamilton in der letzten Runde entschieden.